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В центре Киева начали устанавливать новогоднюю елку, фото и видео

14:08, 4 декабря 2023
4 декабря начался монтаж главной елки страны на Софийской площади.
В центре Киева начали устанавливать новогоднюю елку, фото и видео
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В понедельник, 4 декабря, на Софийской площади в Киеве начали устанавливать новогоднюю елку, торжественное открытие которой запланировано на День Святого Николая, 6 декабряпередает Суспільне.

Как и в прошлом году, главная елка страны в Киеве будет установлена и украшена за средства меценатов. Тематика украшений пока держится в секрете.

Кроме главной елки, на Софийской площади планируют установить фотозону, где будут расположены несколько небольших елок с игрушками на ветках – каждый сможет взять игрушку за донат на ВСУ.

Фото: suspilne.media

Ранее в КГГА сообщили, будет ли в Киеве действовать комендантский час на Рождество и Новый год.

Также жителям Киева напомнили, как пройдут зимние праздники столицы.

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