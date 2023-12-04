В центре Киева начали устанавливать новогоднюю елку, фото и видео

4 декабря начался монтаж главной елки страны на Софийской площади.

В понедельник, 4 декабря, на Софийской площади в Киеве начали устанавливать новогоднюю елку, торжественное открытие которой запланировано на День Святого Николая, 6 декабря, передает Суспільне.

Как и в прошлом году, главная елка страны в Киеве будет установлена и украшена за средства меценатов. Тематика украшений пока держится в секрете.

Кроме главной елки, на Софийской площади планируют установить фотозону, где будут расположены несколько небольших елок с игрушками на ветках – каждый сможет взять игрушку за донат на ВСУ.

Фото: suspilne.media

Ранее в КГГА сообщили, будет ли в Киеве действовать комендантский час на Рождество и Новый год.

Также жителям Киева напомнили, как пройдут зимние праздники столицы.

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