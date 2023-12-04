Адвокат получил 4 года тюрьмы за подстрекательство клиентки к подкупу судьи

Адвокат из Хмельницкого пообещал своей клиентке, что поможет избежать уголовной ответственности, если та даст 1000 долларов судье, который вел ее дело.

Хмельницкий горрайонный суд вынес приговор адвокату, который подстрекал свою клиентку предоставить 1000 долларов взятки судье за принятие необходимого решения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ему инкриминировано ч. 2 ст. 15 (Покушение на совершение уголовного правонарушения, которое является оконченным), ч. 4 ст. 27 (виды соучастников, подстрекатель) и ч. 3 ст. 369 (предложение, предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, или по предварительному сговору группы лиц).

Как сообщается, события происходили в октябре-ноябре 2017 года. Адвокат из Хмельницкого пообещал своей клиентке, что поможет избежать уголовной ответственности, если даст 1000 долларов судье Хмельницкого горрайонного суда, который ведет ее дело. Будучи частным предпринимателем, женщина сбывала в своем киоске бутылки с сомнительным спиртным напитком и предстала перед Хмельницким горрайонным судом по обвинению по ч. 3 ст. 204 УК (незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров).

Как показало досудебное расследование, адвокат, уже получивший от клиентки средства за свои услуги, настаивал на том, чтобы та обязательно выплатила еще и «гонорар» судье, мол только тогда уголовное производство против нее будет закрыто.

При этом судье об этом ничего не было известно. Передача средств происходила в автомобиле обвиняемого. Сначала клиентка передала своему защитнику 300 долларов, которые тот сразу потратил на собственные нужды, а уже через несколько дней, следуя его уговорам, отдала остальную сумму. Однако сразу после того, как женщина вышла из автомобиля, адвокат был задержан работниками правоохранительных органов.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества, кроме жилья. Кроме того, адвокат должен заплатить в пользу государства 6758 гривен процессуальных расходов.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба.

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