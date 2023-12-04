Автомобиль был продан в месяце приобретения: нужно ли подавать отчетность по транспортному налогу

В налоговой отмечают, что для юрлица, которое в течение одного календарного месяца приобрело в собственность легковой автомобиль и продало его, обязанность подачи декларации по транспортному налогу и, соответственно, уплаты налога не возникает.

Налоговая служба в Ровенской области объясняет, необходимо ли юридическому лицу, которое в течение одного календарного месяца приобрело и продало легковой автомобиль, подавать декларацию по транспортному налогу.

Отмечается, что согласно пп. 267.1.1 п. 167.1 ст. 267 Налогового кодекса плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, имеющие зарегистрированные в Украине согласно действующему законодательству собственные легковые автомобили, согласно пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 НКУ являются объектами налогообложения.

Процедура государственной регистрации (перерегистрации), снятие с учета автотранспорта установлено постановлением Кабинета Министров Украины от 07.09.1998 № 1388 «Об утверждении Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятие с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов».

В случае перехода права собственности на объект налогообложения от одного собственника к другому в течение отчетного года налог исчисляется предыдущим собственником за период с 1 января этого года до начала того месяца, в котором он лишился права собственности на указанный объект налогообложения, а новым собственником – начиная с месяца, в котором он приобрел право собственности на этот объект.

Если в течение одного календарного месяца состоялась государственная регистрация приобретения и снятия с учета (продажи) транспортного средства одним юридическим лицом, то для этого юридического лица дата начала уплаты транспортного налога и дата прекращения его исчисления совпадают – начало месяца, в котором приобретено и утрачено право собственности на объект налогообложения.

Таким образом, для юридического лица, которое в течение одного календарного месяца приобрело в собственность легковой автомобиль и продало его, обязанность подачи налоговой декларации по транспортному налогу и, соответственно, уплаты налога не возникает.

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