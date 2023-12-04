В Закарпатской ОВА объяснили, связано ли решение о проверке документов с мобилизационными мерами.

Как ранее сообщалось, на Закарпатье с 1 декабря вводится проверка документов у жителей. Соответствующее решение приняла ОВА.

Заместитель председателя Закарпатской ОВА Василий Иванчо сообщил, что решение о введении проверки документов у всех людей на территории области не связано с мобилизационными мероприятиями.

«Согласно решению Совета обороны области будут проводить только ПРОВЕРКУ ДОКУМЕНТОВ (которая, кстати, уже продолжается с начала войны), подчеркиваю, что ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОКУМЕНТОВ. Соответствующее постановление работает давно в других регионах нашей страны и в гораздо более жесткой форме», - написал он на своей странице в Facebook.

«Поэтому обращаюсь ко всему бизнес-сообществу края, чтобы подчеркнуть, что это решение НИКАК НЕ ПОВЛИЯТ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ в пределах области», - заявил он.

Напомним, ранее в Закарпатской ОВА объяснили решение по проверке документов у жителей.

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