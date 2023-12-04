Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Совещательная группа экспертов определила, как будет отбирать судей Конституционного суда Украины

Украинские и иностранные эксперты единогласно утвердили Методологию оценивания моральных качеств и уровня компетенции в сфере права.

«Наш суд работает на грани жизни и смерти» — председатель Херсонского городского суда Дмитрий Гонтарь

В Херсонском городском суде рассказали о реалиях осуществления правосудия в трех километрах от линии фронта.

Течение исковой давности, определенное Гражданским кодексом, остановится на срок действия военного положения, - когда вступят в силу изменения

Опубликован закон, определяющий, что с 30 января 2024 на срок действия военного положения в Украине останавливается течение исковой давности, определенной Гражданским кодексом.

Изменение курса валют при исполнении судебного решения: Верховный Суд определил, имеет ли право истец на увеличение взысканной судом суммы долга

В кассационной жалобе истец отмечал, что поскольку ссуда в настоящее время полностью не погашена, ответчики должны оплатить курсовую разницу суммы ссуды по официальному курсу Национального банка на дату вынесения решения.

БП ВС по делу Александра Тупицкого разъяснила, что означает обязанность органов государственной власти действовать только на основании и способом, предусмотренным Конституцией и законами

Большая Палата Верховного Суда по делу экс-председателя КСУ Александра Тупицкого растолковала обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

  1. В Украине

Проверка документов на Закарпатье: в ОВА разъяснили ситуацию

15:44, 4 декабря 2023
В Закарпатской ОВА объяснили, связано ли решение о проверке документов с мобилизационными мерами.
Проверка документов на Закарпатье: в ОВА разъяснили ситуацию
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Как ранее сообщалось, на Закарпатье с 1 декабря вводится проверка документов у жителей. Соответствующее решение приняла ОВА.

Заместитель председателя Закарпатской ОВА Василий Иванчо сообщил, что решение о введении проверки документов у всех людей на территории области не связано с мобилизационными мероприятиями.

  «Согласно решению Совета обороны области будут проводить только ПРОВЕРКУ ДОКУМЕНТОВ (которая, кстати, уже продолжается с начала войны), подчеркиваю, что ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОКУМЕНТОВ. Соответствующее постановление работает давно в других регионах нашей страны и в гораздо более жесткой форме», - написал он на своей странице в Facebook.

«Поэтому обращаюсь ко всему бизнес-сообществу края, чтобы подчеркнуть, что это решение НИКАК НЕ ПОВЛИЯТ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ в пределах области», - заявил он.

Напомним, ранее в Закарпатской ОВА объяснили решение по проверке документов у жителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Радуцький
    Михайло Радуцький
    голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування
  • Тетяна Варфоломеєва
    Тетяна Варфоломеєва
    ректор Академії адвокатури України
  • Анатолій Бідонько
    Анатолій Бідонько
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Прасов
    Олександр Прасов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Мамедова
    Юлія Мамедова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва