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В Киеве на улицах появился Социальный патруль

12:25, 5 декабря 2023
Сотрудники патруля раздают горячие обеды и проводят разъяснительную работу.
В Киеве на улицах появился Социальный патруль
Источник фото: Департамент социальной политики
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В столице ежедневно работает Социальный патруль – это бригада из работников Дома социальной заботы, которая помогает бездомным. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Согласно распоряжению КГВА, сотрудники патруля раздают горячие обеды и проводят разъяснительную работу.

«В частности, информируют о возможности переночевать в ночлежном отделении Дома социальной заботы, восстановить утраченные документы, получить консультацию и т.д. Бездомные лица, которые остаются на ночь в ночлежном отделении, имеют возможность помыться и постирать одежду, и получают чистую постель и горячий ужин», - говорится в сообщении.

Социальное патрулирование осуществляется в течение холодного времени года – с 1 декабря по 31 марта.

Работает социальный патруль, таким образом, уже 18 лет. В прошлом сезоне работники раздали почти 25 000 горячих обедов, оказывали медицинскую и юридическую помощь.

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