Ненадлежащие номера и спецсигналы без разрешения: в Киеве остановили нарушителя ПДД, которого суд лишил права управления

Инспекторы отстранили водителя Toyota Camry от управления и составили ряд админматериалов.

Источник фото: Кадр с авто взят из социальных сетей/Патрульная полиция Киева

В Киеве на днях полицейские остановили автомобиль Toyota Camry и выяснили, что мужчина лишен права управления, а на транспортном средстве установлены номера, которые ему не принадлежат, и проблесковые маячки без соответствующего разрешения.

«Стражи порядка установили, что мужчина лишен права управления по решению суда. Более того, патрульные заметили у водителя признаки наркотического опьянения и установили, что он дважды в течение года привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Полицейские предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование, однако он категорически отказался», - говорится в сообщении полиции.

Инспекторы отстранили гражданина от управления и составили ряд административных материалов:

постановление по ч. 1 ст. 121-3 (Нарушение требований законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств) КУоАП;

протокол по ч. 5 ст. 126 (Второй раз в течение года управление транспортным средством лицом, лишенным такого права) КУоАП;

протокол по ч. 3 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, которое дважды в течение года привлекалось за это же правонарушение) КУоАП;

протокол по ст. 122-5 (Нарушение требований законодательства об установке и использовании на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств) КУоАП.

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