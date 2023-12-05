Польша потребует возобновления разрешений для украинских перевозчиков, — замминистра инфраструктуры

В Польше говорят, что у них есть «твердые данные», которые свидетельствуют о якобы о «нечестной конкуренции» со стороны украинских перевозчиков.

Польша потребует на уровне ЕС возобновления системы разрешений для украинских перевозчиков. Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Польши Рафал Вебер, передает PAP.

Он заявил, что имеет "твердые данные"», свидетельствующие о "нечестной конкуренции" со стороны украинских перевозчиков. По его словам, перед полномасштабным вторжением на 100 переездов между обеими странами 35 обслуживали польские перевозчики, 65 – украинские. Сейчас 90 переездов обслуживают украинские перевозчики, и только 10 — польские.

"Мы не возражаем против того, чтобы и дальше поддерживать Украину, мы являемся лидером на этом фронте. Однако мы не можем допустить, чтобы любая помощь происходила за счет польских компаний", — сказал замминистра.

Также заявил, что Польша, а также Венгрия и Словакия ожидают, что в рамках совместного комитета, который должен быть созван на основании 7 статьи соглашения между ЕС и Украиной, будет пересмотрено соглашение и возобновлена практика разрешений для Украины.

Напомним, что правительство Польши потребует от Еврокомиссии отменить "транспортный безвиз" для Украины.

Напомним, Украина и Польша наработали первые меры для разблокирования границы.

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