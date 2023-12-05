Польша потребует возобновления разрешений для украинских перевозчиков, — замминистра инфраструктуры

Польша потребует на уровне ЕС возобновления системы разрешений для украинских перевозчиков. Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Польши Рафал Вебер, передает PAP.
Он заявил, что имеет "твердые данные"», свидетельствующие о "нечестной конкуренции" со стороны украинских перевозчиков. По его словам, перед полномасштабным вторжением на 100 переездов между обеими странами 35 обслуживали польские перевозчики, 65 – украинские. Сейчас 90 переездов обслуживают украинские перевозчики, и только 10 — польские.
"Мы не возражаем против того, чтобы и дальше поддерживать Украину, мы являемся лидером на этом фронте. Однако мы не можем допустить, чтобы любая помощь происходила за счет польских компаний", — сказал замминистра.
Также заявил, что Польша, а также Венгрия и Словакия ожидают, что в рамках совместного комитета, который должен быть созван на основании 7 статьи соглашения между ЕС и Украиной, будет пересмотрено соглашение и возобновлена практика разрешений для Украины.
Напомним, что правительство Польши потребует от Еврокомиссии отменить "транспортный безвиз" для Украины.
Напомним, Украина и Польша наработали первые меры для разблокирования границы.
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