Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидаты на должности судей из резерва предостерегли о призывах прекратить конкурс в суды, открытое обращение

Как указывают кандидаты, призывы прекратить конкурс в местные суды путем внесения изменений в законопроект направлены, прежде всего, на дискредитацию и нивелирование результатов деятельности обновленной ВККС и, как следствие, подрыв доверия к ее обновленному составу.

Налоговая будет сообщать НАБУ о выявленных во время проверок налогоплательщиков фактах, которые могут свидетельствовать о даче взяток, - законопроект Кабмина

Правительство предлагает, чтобы Налоговая служба сообщала НАБУ об обстоятельствах, свидетельствующих о предоставлении взяток бизнесом.

Непродолжительное пребывание судей в совещательной комнате до принятия решения не может свидетельствовать о нарушении УПК, — Верховный Суд

Сторона защиты считала, что тексты приговора и определения были составлены за пределами совещательных комнат, о чем, по их мнению, свидетельствует незначительная продолжительность пребывания судей в совещательной комнате.

Посольства США и ЕС предлагают провести повторное квалифоценивание судей, а также аннулировать результаты конкурсов на должности судей

Под угрозой может оказаться отбор 2017 года на должности судей.

Кабмин увеличил нормативную стоимость одного эксперточаса со 143 до 378 грн

Увеличивается стоимость проведения экспертиз, назначаемых в уголовных производствах и делах об административных правонарушениях, и исследований по материалам уголовных производств, назначаемых органами досудебного расследования, прокуратуры и суда.

  1. В Украине
  2. / В мире

Польша потребует возобновления разрешений для украинских перевозчиков, — замминистра инфраструктуры

16:02, 5 декабря 2023
В Польше говорят, что у них есть «твердые данные», которые свидетельствуют о якобы о «нечестной конкуренции» со стороны украинских перевозчиков.
Польша потребует возобновления разрешений для украинских перевозчиков, — замминистра инфраструктуры
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Польша потребует на уровне ЕС возобновления системы разрешений для украинских перевозчиков. Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Польши Рафал Вебер, передает PAP.

Он заявил, что имеет "твердые данные"», свидетельствующие о "нечестной конкуренции" со стороны украинских перевозчиков. По его словам, перед полномасштабным вторжением на 100 переездов между обеими странами 35 обслуживали польские перевозчики, 65 – украинские. Сейчас 90 переездов обслуживают украинские перевозчики, и только 10 — польские.

"Мы не возражаем против того, чтобы и дальше поддерживать Украину, мы являемся лидером на этом фронте. Однако мы не можем допустить, чтобы любая помощь происходила за счет польских компаний", — сказал замминистра.

Также заявил, что Польша, а также Венгрия и Словакия ожидают, что в рамках совместного комитета, который должен быть созван на основании 7 статьи соглашения между ЕС и Украиной, будет пересмотрено соглашение и возобновлена практика разрешений для Украины.

Напомним, что правительство Польши потребует от Еврокомиссии отменить "транспортный безвиз" для Украины. 

Напомним, Украина и Польша наработали первые меры для разблокирования границы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області