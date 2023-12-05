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Кандидаты на должности судей из резерва предостерегли о призывах прекратить конкурс в суды, открытое обращение

Как указывают кандидаты, призывы прекратить конкурс в местные суды путем внесения изменений в законопроект направлены, прежде всего, на дискредитацию и нивелирование результатов деятельности обновленной ВККС и, как следствие, подрыв доверия к ее обновленному составу.

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  1. В Украине

Кто будет иметь право на отсрочку от военной службы: на рассмотрение Рады готовят законопроект

20:30, 5 декабря 2023
В Украине сократят круг тех, кто будет иметь право на отсрочку от военной службы.
Кто будет иметь право на отсрочку от военной службы: на рассмотрение Рады готовят законопроект
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На рассмотрение Верховной Рады готовят вынести законопроект по поводу изменений в мобилизации и прохождения военной службы.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что, право на отсрочку от военной службы имеют следующие категории граждан:

  • если на иждивении военнообязанного есть недееспособные члены, за которыми на законодательном уровне больше некому ухаживать;
  • родители трех и более несовершеннолетних детей;
  • лица, которые получают следующий уровень образования (то есть, например, после магистратуры идут на аспирантуру по той же специальности.

Однако граждане, которые поступают на второе высшее по другой специальности или более низкого уровня права на отсрочку не будут иметь.

"Мы предполагаем, что имеют право на отсрочку от призыва только те лица, которые получают следующий уровень образования - например, если после магистерской степени человек идет на аспирантуру. То есть лица, которые после одного высшего образования, получают второе высшее образование - того же уровня или более низкого уровня - для них отсрочки не будет", - отметил Вениславский.

Ранее мы писали, что в Украине отменят право на отсрочку студентам, которые получают второе образование, и сузят мужчинам, ухаживающим за лицами с инвалидностью.

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