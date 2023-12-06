Высший совет правосудия: Общественный совет добропорядочности не может давать заключение об обоснованности решений или действий судьи

Общественный совет добропорядочности только способствует работе ВККС, но не может выносить окончательное решение о добропорядочности отдельного судьи, и не может анализировать обоснованность или законность судебных решений, - Высший совет правосудия.

Высший совет правосудия приветствует норму законопроекта 10140-д относительно судейской карьеры о том, что предметом анализа Общественного совета добропорядочности не может быть обоснованность или законность судебных решений и оценка действий судьи. Об этом говорится в Консультативном заключении ВСП на соответствующий законопроект, который уже принят в первом чтении.

Напомним, что законопроект предлагает уточнить правовой статус Общественного совета добропорядочности (ГРД), исключив статью 87, ныне регулирующую его деятельность, и изложив положения об ГРД в отдельной главе 5 раздела «Квалификационный уровень судьи».

Фактически позиция ВСП в этом вопросе идет в разрез той, которую озвучили в своем письме председателю Комитета Дениса Маслова Посольства США и ЕС. Так, Посольства предлагают не трогать соответствующую статью о ГРД вообще и относят эту «рекомендацию» к «критически важным». Впрочем, Высший совет правосудия дал свое заключение до того, как письмо представителей международных партнеров появилось в публичном пространстве. Будет ли ВСП настаивать на своих замечаниях и в дальнейшем – пока неизвестно.

«ВСП приветствует законодательную инициативу, предусмотренную статьей 105-1- Закона «О судоустройстве и статусе судей» в редакции законопроекта № 10140-д, которой определено, что при принятии заключения предметом анализа Общественного совета добропорядочности не может быть обоснованность или законность судебных решений оценка действий судьи и/или других решений, принятых судьей во время профессионального осуществления правосудия», отметил Высший совет правосудия в заключении.

В ВСП добавляют, что именно ВККС является основным институтом, осуществляющим проверку информации и предоставление окончательных выводов при оценке судей и кандидатов на должность судьи. Поскольку ГРД участвует в процессе индивидуальной оценки судей и кандидатов, его работа должна ставить цель усовершенствования судейского корпуса, обеспечивая его как можно более высокий профессионализм. Оценкой не следует злоупотреблять, например, оказывая политическое давление на судей или подвергая сомнению определенные судебные решения, отметил ВСП.

«Учитывая это и свои полномочия Общественный совет добропорядочности может предоставлять вывод только относительно профессиональной этики и добропорядочности судьи, а не обоснованности его решений или действий», - подчеркнул Высший совет правосудия.

Также Высший совет правосудия подчеркнул, что согласно статье 105-4 Закона «О судоустройстве и статусе судей» (в редакции законопроекта 10140-д) членами ГРД могут быть адвокаты, другие юристы, ученые, журналисты, учителя, психологи, преподаватели.

«Учитывая, что состав Общественного совета добропорядочности формируется не только из представителей юридических профессий, оценка судебных решений в таких условиях кажется неуместным шагом», отметили в ВСП.

Заслуживают поддержки, по мнению Совета правосудия, и нормы законопроекта о том, что заключение ГРД о несоответствии судьи (кандидата) критериям профессиональной этики, добропорядочности не подлежит обнародованию до момента принятия ВККС окончательного решения.

«Общественный совет добропорядочности только способствует работе ВККС в вопросах квалификационного оценивания судей, но не может выносить окончательное решение о добропорядочности или профессиональной этике отдельного судьи.

Таким образом, заключение ГРД не является окончательным для принятия ВККС решения в рамках какой-либо карьерной процедуры судьи.

«Следовательно, публикация выводов Общественного совета добропорядочности до принятия уполномоченным государственным органом – ВККС – окончательного решения в рамках процедуры очевидно не является взвешенным шагом и не будет способствовать укреплению доверия и авторитета правосудия», - указал ВСП.

По аналогичным соображениям Высший совет правосудия поддерживает норму законопроекта №10140-д, предусматривающую, что член Общественного совета добропорядочности обязан воздерживаться от любых оценочных публичных высказываний в отношении судьи, вопрос о котором рассматривает Общественный совет добропорядочности, в том числе за пределами осуществления своих полномочий как члена ГРД.

«Высказывания как членов ВККС, так и членов Общественного совета добропорядочности могут повлиять на публичный имидж системы правосудия, поскольку общество может воспринимать их не как субъективные, а как объективные оценки и приписывать институции в целом.

Учитывая указанное Высший совет правосудия считает указанные ограничения оправданными и способствующими повышению доверия и авторитета судебной власти», - подчеркнули в ВСП.

Кроме того, по мнению ВСП, ГРД следует убрать из субъектов, согласующих показатели для оценки добропорядочности судьи.

«Общественный совет добропорядочности как вспомогательный орган Высшей квалификационной комиссии судей Украины может предоставить ему свои предложения по этому вопросу», - отметили в ВСП.

Такой механизм, по мнению Высшего совета правосудия, будет способствовать более оперативному утверждению ВСП Единых показателей добропорядочности, что, в свою очередь, не замедлит карьерные процедуры судей, которые не проводились почти четыре года.

Что касается права ГРД собирать информацию о судьях, кандидатах и их семьях, то в ВСП напомнили, что статьями 32, 34 Конституции предусмотрено, что не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благополучия и прав человека.

Следовательно, Высший совет правосудия обращает внимание Парламента, что предлагаемые законопроектом нормы не полностью соответствуют Конституции.

Расширению оснований для дисциплинарной ответственности судьи – категорическое «нет»

Существенной доработке, по мнению ВСП, подлежит предложенное расширение законопроектом № 10140-д оснований дисциплинарной ответственности судьи.

«Высший совет правосудия не поддерживает такие законодательные изменения, поскольку считает, что профессиональная компетентность судьи устанавливается ВККС в рамках квалификационного оценивания и конкурсных процедур, что имеет неизбежные юридические последствия для судьи или кандидата на должность судьи, поэтому привлечение судьи к дисциплинарной ответственности по основаниям непрохождения первоначальной подготовки кажется недостаточно взвешенной мерой», - отметили в ВСП.

Кроме того, Высший совет правосудия не поддерживает новеллу законопроекта, которой фактически расширен перечень проступков, за совершение которых применяется дисциплинарное взыскание в виде представления о временном (от одного до шести месяцев) отстранении от осуществления правосудия – с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи и обязательным направлением судьи в Национальной школы судей для прохождения курса повышения квалификации, определенного органом, осуществляющим дисциплинарное производство по судьям, и последующим квалификационным оцениванием для подтверждения способности судьи осуществлять правосудие в соответствующем суде.

«Поскольку положения статьи 22 Конституции запрещают законодателю ухудшать положение человека в обществе и закрепляют принцип недопущения сужения содержания и объема существующих прав и свобод, не могут быть сужены не только конституционные, но все права и свободы, предусмотренные законами Украины», отметили в ВСП.

«В процессе защиты прав и свобод человека и гражданина необходимо закладывать доктринальные идеи и позиции, которые должны реализовываться и не нарушаться в деятельности публичной власти, чтобы предотвратить принятие неконституционных и произвольных законов», - добавили в органе судейского управления.

По мнению Высшего совета правосудия, такая законодательная инициатива может существенно повлиять на содержание и объем прав судьи и подлежит дополнительному обсуждению.

Кроме того, ВСП предлагает не предусматривать участие представителя Общественного совета добропорядочности во время установления ВККС факта отказа судьи от прохождения оценки на соответствие занимаемой должности в связи с отсутствием практической необходимости.

Напомним, как стало известно «Судебно-юридической газете», посольство США в Украине и посольство Европейского Союза в Украине на днях направили в Комитет Верховной Рады по правовой политике свои предложения к законопроекту № 10140-д от 17 ноября 2023 года, который сейчас готовится к рассмотрения во втором чтении.

В частности, посольства США и ЕС предлагают провести повторное квалифоценивание судей и аннулировать результаты конкурсов на должности судей.

Автор: Наталья Мамченко

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