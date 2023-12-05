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Кандидаты на должности судей из резерва предостерегли о призывах прекратить конкурс в суды, открытое обращение

Как указывают кандидаты, призывы прекратить конкурс в местные суды путем внесения изменений в законопроект направлены, прежде всего, на дискредитацию и нивелирование результатов деятельности обновленной ВККС и, как следствие, подрыв доверия к ее обновленному составу.

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Посольства США и ЕС предлагают провести повторное квалифоценивание судей, а также аннулировать результаты конкурсов на должности судей

15:51, 5 декабря 2023
Под угрозой может оказаться отбор 2017 года на должности судей.
Посольства США и ЕС предлагают провести повторное квалифоценивание судей, а также аннулировать результаты конкурсов на должности судей
Источник фото: ВККС
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Как стало известно «Судебно-юридической газете», посольство США в Украине и посольство Европейского Союза в Украине на днях направили в Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики свои предложения к законопроекту № 10140-д от 17 ноября 2023 года, который готовится к рассмотрению во втором чтении.

Напомним, что законопроект №10140-д предлагает внести изменения в процедуру отбора на должности судей, внедрить проведение единого конкурса для кандидатов на должности судей местных судов и действующих судей, ввести проведение собеседований для кандидатов на должности судей местных судов, уточнить полномочия и статус Общественного совета добропорядочности, расширить его состав до 25 человек, а также разрешить Высшему совету правосудия определять приоритетность рассмотрения жалоб на судей.

Предложения посольств США и ЕС достаточно радикальны и в случае их поддержки Верховной Радой могут иметь длительные последствия для судебной власти.

Партнеры Украины предлагают:

1. Прекратить все незавершенные конкурсы судей и аннулировать их результаты. Это необходимо для того, чтобы новый состав ВККС мог объявить новые конкурсы на основе новых, усовершенствованных процедур отбора судей.

 Отметим, что указанное предложение касается конкурсов на должности судей местных общих, административных и хозяйственных судов, которые в декабре должны быть проведены для участников отбора 2017 года.

Кроме того, предложение касается незавершенного конкурса на должности судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности и его Апелляционной палаты, который был объявлен в 2017 году.

2. Обеспечить стандарты доказывания «разумного сомнения» для квалификационного оценивания.

На внедрении принципа «разумного сомнения» во время процедур квалификационного оценивания судей и кандидатов на должности судей уже долгое время настаивают общественные активисты и представители Общественного совета добропорядочности.

3. Провести новое квалификационное оценивание в отношении судей, которые в 2016 году уже прошли первичное квалификационное оценивание судей, то есть прошли оценивание без участия Общественного совета добропорядочности.

Отметим, что в 2016-2017 годах первичное квалификационное оценивание судей удачно прошли 288 судей (это судьи, у которых к тому времени истек пятилетний срок полномочий, судьи Апелляционного суда города Киева, Апелляционного суда Киевской области, Киевского апелляционного административного суда, Киевского апелляционного хозяйственного суда).

Свои замечания относительно предложений посольств США и ЕС еще предстоит представить Высшему совету правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Отметим, что указанные предложения посольств США и ЕС выглядят несколько необычно. Традиционно предложения относительно тех или иных нюансов судебной реформы в Украине поступают не от конкретных стран, а от коллективного органа – G 7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония) и отдельно от Европейского Союза.

Автор: Вячеслав Хрипун

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