РРО и интернет-торговля: алгоритм действий продавцов при формировании и выдаче чеков покупателям

В налоговой напомнили алгоритм действий продавцов при формировании и выдаче фискальных кассовых чеков покупателям при торговле в сети Интернет.

Фото: cvp.tax.gov.ua

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, что независимо от способа доставки и при полной предварительной оплате покупателем по реквизитам текущего счета продавца применение РРО/ПРРО для него необязательно. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

У всіх інших випадках слід враховувати, що якщо:

Доставка товару здійснюється сторонньою кур’єрською службою, а оплата товару готівкою або за допомогою електронного платіжного засобу (ЕПЗ):

Товар «А» замовляється на сайті інтернет-магазину продавця, інтернет-магазин передає товар «А» кур’єрській службі за попереднім повідомленням покупця, далі виключно кур’єрська служба передає товар «А» покупцю, проводить розрахунок та надає фіскальний касовий чек РРО/ПРРО, після цього кур’єрська служба перераховує вартість оплаченого товару зі свого рахунку на рахунок продавця.

Доставка товару здійснюється кур’єром продавця з оплатою готівкою:

Товар «А» замовляється на сайті інтернет-магазину продавця, інтернет-магазин передає товар «А» кур’єру, далі покупець товару оплачує готівкою товар кур’єру, кур’єр передає товар «А» покупцю та проводить розрахунок і надає фіскальний касовий чек РРО/ПРРО, після цього кур’єр вносить готівку в касу продавця.

Доставка товару здійснюється кур’єром продавця з оплатою на сайті інтернет-магазину за реквізитами електронного платіжного засобу (ЕПЗ):

Товар «А» замовляється на сайті інтернет-магазину продавця та оплачується за реквізитами ЕПЗ, далі інтернет-магазин проводить розрахунок та передає фіскальний касовий чек РРО/ПРРО разом з товаром «А» кур’єру, а кур’єр надає фіскальний касовий чек РРО/ПРРО та товар «А» покупцю.

Доставка товару здійснюється з оплатою товару у відділенні оператора поштового зв’язку:

Товар «А» замовляється на сайті інтернет-магазину продавця, далі інтернет-магазин передає товар «А» оператору поштового зв’язку, такий оператор від свого імені приймає післяплату та надає фіскальний касовий чек РРО/ПРРО, який це підтверджує, після чого оператор поштового зв’язку перераховує кошти за товар «А» зі свого рахунку на рахунок інтернет-магазину.

Доставка товару здійснюється з оплатою товару за реквізитами ЕПЗ продавця та/або відстроченням платежу:

У випадку попередньої оплати за товар «А» за реквізитами ЕПЗ інтернет- магазину або продажу товару «А» з відстроченням платежу оператор поштового зв’язку вручає покупцю товар «А» разом з фіскальним касовим чеком РРО/ПРРО від продавця.

Доставка товару здійснюється службою доставки, що не є учасником купівлі-продажу:

Товар «А» замовляється на сайті інтернет-магазину продавця, далі продавець передає товар «А» експедитору для доставки за адресою, яка була повідомлена покупцю. Продавець передає товар експедитору для доставки покупцю і зобов’язаний надати покупцю фіскальний касовий чек РРО/ПРРО, сформований із застосуванням виду оплати, який найбільш якісно характеризує договірні відносини між продавцем і покупцем, до або не пізніше отримання товару «А» покупцем.

Місце та умови видачі товару «А» покупцю мають бути повідомлені йому продавцем у момент укладення договору купівлі-продажу.

Примітки:

Паперова та електронна форма фіскальних касових чеків є рівнозначними між собою та можуть видаватися у будь-якому з наведених випадків.

У випадку поділу оплати на частини, з врахуванням відсутності пільги, визначеної пунктом 2 статті 9 Закону від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», кількість фіскальних касових чеків має відповідати кількості частин оплати, в межах загальної суми чеку продажу, в якому зазначена номенклатура товарів.

Під наданням (видачою, врученням, передачею) фіскального касового чека слід розуміти всю варіативність можливих способів його передачі покупцю (споживачу). Таким чином, видати фіскальний касовий чек на апаратному РРО та/або програмному РРО означає вручити покупцю його паперову форму та/або надіслати фіскальний касовий чек в електронній формі на абонентський номер або адресу електронної пошти покупця (споживача).

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