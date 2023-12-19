В британской разведке считают, что Украина добилась успеха в перехвате ракет «Кинжал»

Отмечается, что Путин считает баллистические ракеты своим «супероружием», но украинская ПВО добилась успеха в перехвате этих воздушных целей.

Украинская ПВО добилась успеха в перехвате российских "Кинжалов". Об этом сообщила разведка Великобритании.

Отмечается, что 14 декабря рф, вероятно, впервые с августа 2023 года применили баллистическую ракету "Кинжал".

"россия запустила как минимум одну ракету в центральную Украину, вероятно, по военному аэродрому", - говорится в сообщении.

По данным разведки Британии, ракеты "Кинжал" должны играть важную роль в будущей военной доктрине кремля.

"Эта воздушная цель - один из шести видов "супероружия", заявленных путиным. В войне с Украиной рф сохраняет это оружие для высокоценных, хорошо защищенных целей", - отмечают в разведке Британии.

Впрочем, подчеркнули британские аналитики, "Кинжал" почти наверняка имел неоднозначный боевой дебют.

Многие пуски этих ракет, вероятно, не достигли поставленных целей в то время, как Украина также добилась успеха в перехвате атак этой якобы "непобедимой" системы.

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