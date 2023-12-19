Какие новые услуги появятся в Дії: в Минцифре сообщили, что презентуют на Diia Summit

Среди услуг появится перерегистрация авто.

Источник фото: diia.gov.ua

Во вторник, 19 декабря, состоится главное технологическое событие Минцифры - Diia Summit. Какие услуги представят на мероприятии, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

«Услуга, которую мы больше всего ждали, — это перерегистрация авто. Этот сервис мы запускаем совместно с МВД. Это одна из самых сложных услуг за время построения цифрового государства. Она лишает центры МВД монополии на куплю-продажу авто и дает возможность людям в формате people-to-people покупать или продавать авто. А еще у нас будет обновление дизайна Дії. Мы давно этого не делали, и это будет, наверное, первое столь большое обновление. В Дії очень много новых услуг, поэтому нужно сделать интерфейс более удобным для пользователей», – отметил Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью 24 каналу.

На саммите также представят обновление услуги внесения изменений в ФЛП, комплексный сервис е-Предприниматель, услуги для моряков.

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