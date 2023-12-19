Які нові послуги з’являться в Дії: у Мінцифри повідомили, що презентують на Diia Summit

Серед послуг з'явиться перереєстрація авто.

Джерело фото: diia.gov.ua

У вівторок, 19 грудня, відбудеться головна технологічна подія Мінцифри — Diia Summit. Які послуги презентують на заході, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

«Послуга, яку ми найбільш чекали, — це перереєстрація авто. Цей сервіс ми запускаємо спільно з МВС. Це одна з найскладніших послуг за час побудови цифрової держави. Вона позбавляє центри МВС монополії на купівлю-продаж авто і дає змогу людям у форматі people-to-people купувати чи продавати авто. А ще в нас буде оновлення дизайну Дії. Ми давно цього не робили, і це буде, напевне, перше таке велике оновлення. У Дії дуже багато нових послуг, тому потрібно зробити інтерфейс більш зручним для користувачів», — зазначив Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю 24 каналу.

На саміті також презентують оновлення послуги внесення змін у ФОП, комплексний сервіс е-Підприємець, послуги для моряків.

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