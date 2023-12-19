У британській розвідці вважають, що Україна досягла успіху в перехопленні ракет «Кинджал»

Зазначається, що путін вважає балістичні ракети своєю «суперзброєю», але українська ППО досягла успіху в перехопленні цих повітряних цілей.

Українська ППО досягла успіху в перехопленні російських "Кинджалів". Про це повідомила розвідка Великої Британії.

Зазначається, що 14 грудня рф, ймовірно, вперше з серпня 2023 року застосували балістичну ракету "Кинджал".

"росія запустила щонайменше одну ракету в центральну Україну, ймовірно, по військовому аеродрому", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки Британії, ракети "Кинджал" мали відігравати важливу роль у майбутній військовій доктрині Кремля.

"Ця повітряна ціль - одна із шести видів "суперзброї", заявлених путіним. У війні з Україною рф зберігає цю зброю для високоцінних, добре захищених цілей", - зауважують у розвідці Британії.

Утім, наголосили британські аналітики, "Кинджал" майже напевно мав неоднозначний бойовий дебют. Багато пусків цих ракет, ймовірно, не досягли поставлених цілей в той час, як Україна також досягла успіху в перехопленні атак цієї нібито "непереможної" системи.

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