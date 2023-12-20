Из Украины хотели вывезти палеонтологический эксклюзив, которому более 160 млн лет, фото

Таможенники заметили эксклюзивную окаменелость юрского периода, которую хотели незаконно переслать за границу.

Фото: Государственная таможенная служба

Сотрудники Киевской таможни не допустили вывоз за границу эксклюзивной окаменелости юрского периода. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

В ведомстве рассказали, что "необычный шершавый камень с наростами" привлек внимание. Его решили передать в музей, чтобы там оценили ценность окаменелости.

Оказалось, что "камень" – это панцирь морского ежа Pygaster michelini, на котором поселилась Serpula sp. "С позиции палеонтолога, это эксклюзив", - подчеркнули в таможенной службе.

Эксперты считают, что окаменелость могли найти в селе Трахтемиров в Черкасской области – в бассейне Днепра. Геологический возраст находки составляет примерно 161-165 миллионов лет.

"Эксперты отмечают, что образец оригинален, и подчеркивают его совершенную сохранность. Окаменелость происходит из келовейских отложений юрского периода. Предмет имеет культурную ценность как геологическое наследие", - добавили таможенники.

Специалисты посоветовали внести окаменение в Государственный реестр национального достояния и Музейный фонд.

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