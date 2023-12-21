Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада назначила членов Счетной палаты – среди них экс-глава АМКУ Ольга Пищанская

Главой Счетной палаты могут назначить бывшую главу АМКУ Ольгу Пищанскую.

Покупка, производство и перевозка медицинского каннабиса легализована, — Рада приняла закон

Как отметила нардеп Ирина Геращенко, это закон «не о медицинском каннабисе, а о его промышленном производстве»

ВККС обратилась в СБУ, ГУР и МИД о подтверждении или опровержении гражданства рф у Романа Игнатова

Также решили создать рабочую группу, которая будет заниматься установлением истины в вопросе наличия или отсутствия гражданства рф у главы ВККС.

Как глава ВККС Роман Игнатов в свое время объяснил слухи о наличии у него российского гражданства

Ранее глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Роман Игнатов уже объяснял, есть ли у него российское гражданство.

Вести заседания ВККС, очевидно, пока будет Руслан Сидорович

ВККС решило принять меры в связи с опубликованием в СМИ данных о российском гражданстве главы ВККС.

  1. В Украине

«Киевстар» сообщил о возобновлении всех сервисов и анонсировал подарок для пользователей

11:50, 21 декабря 2023
В «Киевстаре» заявили, что отменяют следующую плановую плату за тариф для своих пользователей.
«Киевстар» сообщил о возобновлении всех сервисов и анонсировал подарок для пользователей
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В четверг, 21 декабря, оператор мобильной связи «Киевстар» сообщил, что полностью восстановил все сервисы, которые пострадали из-за хакерской атаки. Об этом говорится в пресс-службе компании.

Также в компании сообщили, что отменяют следующую плановую плату за тариф для своих пользователей и выделяют 100 000 000 гривен на нужды ВСУ.

Плановая тарифная плата не будет взиматься, в частности, в:

«- абонентов подписки, контракта и контрактных абонентов с услугой «Домашний Интернет» с 22.12 до 21.01;

- бизнес-клиентов на услуги мобильной и фиксированной связи с 1.01 по 31.01;

- пользователей «Домашнего Интернета» и «ВСЕ ВМЕСТЕ» с 1.01 по 31.01», - говорится в заявлении.

Как мы сообщали, 12 декабря «Киевстар» стал мишенью мощной хакерской атаки.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на «Киевстар». Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы рф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Єгорова
    Наталія Єгорова
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Олег Білостоцький
    Олег Білостоцький
    суддя Одеського окружного адміністративного суду