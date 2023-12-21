«Киевстар» сообщил о возобновлении всех сервисов и анонсировал подарок для пользователей

В «Киевстаре» заявили, что отменяют следующую плановую плату за тариф для своих пользователей.

В четверг, 21 декабря, оператор мобильной связи «Киевстар» сообщил, что полностью восстановил все сервисы, которые пострадали из-за хакерской атаки. Об этом говорится в пресс-службе компании.

Также в компании сообщили, что отменяют следующую плановую плату за тариф для своих пользователей и выделяют 100 000 000 гривен на нужды ВСУ.

Плановая тарифная плата не будет взиматься, в частности, в:

«- абонентов подписки, контракта и контрактных абонентов с услугой «Домашний Интернет» с 22.12 до 21.01;

- бизнес-клиентов на услуги мобильной и фиксированной связи с 1.01 по 31.01;

- пользователей «Домашнего Интернета» и «ВСЕ ВМЕСТЕ» с 1.01 по 31.01», - говорится в заявлении.

Как мы сообщали, 12 декабря «Киевстар» стал мишенью мощной хакерской атаки.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на «Киевстар». Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы рф.

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