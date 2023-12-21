«Київстар» повідомив про відновлення усіх сервісів та анонсував подарунок для користувачів

У «Київстарі» заявили, що скасовують наступну планову плату за тариф для своїх користувачів.

У четвер, 21 грудня, оператор мобільного звязку «Київстар» повідомив, що повністю відновив усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку. Про це йдеться у пресслужбі компанії.

Також у компанії повідомили, що скасовують наступну планову плату за тариф для своїх користувачів та виділяють 100 000 000 гривень на потреби ЗСУ.

Планова тарифна плата не буде стягуватись, зокрема, у:

«- абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою «Домашній Інтернет» із 22.12 по 21.01;

- бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв'язку з 1.01 по 31.01;

- користувачів «Домашнього Інтернету» та «ВСЕ РАЗОМ» з 1.01 по 31.01», - йдеться у заяві.

Як ми повідомляли, 12 грудня «Київстар» став мішенню потужної хакерської атаки.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар». Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби рф.

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