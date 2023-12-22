Новая киберугроза: украинцы массово получают опасные электронные письма

Украинцам на почту приходят письма с фалом о якобы задолженности по договору Киевстар.

Источник фото: Укринформ

Управление реагирования на киберугрозы Украины (CERT-UA) зафиксировало распространение электронных писем, которые содержат тему "Задолженности по договору Киевстар". Эти электронные сообщения включают вложения в виде архива "Задолженность абонента.zip".

Указанный ZIP-архив разделен на две части RAR-архива под названием "Задолженность абонента.rar". Стоит отметить, что этот архив защищен паролем. Во внутреннем архиве содержится документ с макросом "Задолженность абонента.doc".

При активации макроса файла с помощью файлового менеджера (explorer.exe) и использования протокола SMB, происходит загрузка на компьютер и запуск файла "GB.exe". Этот файл является самораспаковывающимся архивом (SFX), который содержит BATCH-скрипт для загрузки с сервиса bitbucket и запуска исполняемого файла "wsuscr.exe". Последний файл зашифрован с помощью SmartAssembly .NET и предназначен для расшифровки и запуска программы для удаленного управления RemcosRAT (идентификатор лицензии: 5639D40461DCDD07011A2B87AD3C9EDD).

Также было зафиксировано распространение писем с темой "Запрос СБУ" и вложением в виде архива "Документы.zip". Этот архив содержит защищенный паролем RAR-архив, разделенный на три части "Запрос.rar", в котором содержится исполняемый файл "Запрос.exe". При открытии такого архива и запуске файлов, ЭВМ может быть заражена программой RemcosRAT (идентификатор лицензии: 5639D40461DCDD07011A2B87AD3C9EDD).

Кроме того, серверы управления RemcosRAT, кроме типичного размещения в UAC-0050, также были размещены в пределах автономной системы AS44477 (STARK INDUSTRIES SOLUTIONS LTD) вместе с технической площадкой малазийского хостинг-провайдера Shinjiru.

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