Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Глава Рады судей требует от ГСА проверить информацию о невыплате судейского вознаграждения демобилизованному судье Энергодарского городского суда

Председатель РСУ обратился к ГСА с требованием проверить информацию о судье Энергодарского городского суда, демобилизованном из Вооруженных Сил, и немедленно привести деятельность ТУ ГСА по выплате судейского вознаграждения в соответствие с законодательством.

За деятельность ГСА в сфере цифровизации будет отвечать заместитель председателя Ольга Булка

ГСА утвердила новую схему распределения полномочий, из которой следует, что за цифровизацию пока отвечает заместитель председателя ГСА Ольга Булка.

Работникам аппаратов судов смогут обеспечить повышение зарплаты, — ГСА согласовала перераспределение с ВСП

Расчет стимулирующих выплат произведен, исходя из 70% от должностного оклада за период январь – декабрь 2023 года для работников аппаратов судов и 40% для работников других органов.

В Верховной Раде инициируют увольнение Министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, – за «провал работы с ветеранами»

Неэффективное использование средств Минветеранов, отсутствие действенного механизма предоставления ветеранам услуг физической и психологической реабилитации - за что в Раде хотят уволить министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

99% деклараций чиновников не были охвачены системным контролем со стороны НАПК, - Артем Сытник объяснил, почему они не попадали на полную проверку

«Все ожидали, что будут проверяться все декларации, но такого ресурса у НАПК не было, поэтому большая часть деклараций не охватывалась полной проверкой НАПК», - отметил замглавы НАПК Артем Сытник.

  1. В Украине

Новая киберугроза: украинцы массово получают опасные электронные письма

20:55, 22 декабря 2023
Украинцам на почту приходят письма с фалом о якобы задолженности по договору Киевстар.
Новая киберугроза: украинцы массово получают опасные электронные письма
Источник фото: Укринформ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Управление реагирования на киберугрозы Украины (CERT-UA) зафиксировало распространение электронных писем, которые содержат тему "Задолженности по договору Киевстар". Эти электронные сообщения включают вложения в виде архива "Задолженность абонента.zip".

Указанный ZIP-архив разделен на две части RAR-архива под названием "Задолженность абонента.rar". Стоит отметить, что этот архив защищен паролем. Во внутреннем архиве содержится документ с макросом "Задолженность абонента.doc".

При активации макроса файла с помощью файлового менеджера (explorer.exe) и использования протокола SMB, происходит загрузка на компьютер и запуск файла "GB.exe". Этот файл является самораспаковывающимся архивом (SFX), который содержит BATCH-скрипт для загрузки с сервиса bitbucket и запуска исполняемого файла "wsuscr.exe". Последний файл зашифрован с помощью SmartAssembly .NET и предназначен для расшифровки и запуска программы для удаленного управления RemcosRAT (идентификатор лицензии: 5639D40461DCDD07011A2B87AD3C9EDD).

Также было зафиксировано распространение писем с темой "Запрос СБУ" и вложением в виде архива "Документы.zip". Этот архив содержит защищенный паролем RAR-архив, разделенный на три части "Запрос.rar", в котором содержится исполняемый файл "Запрос.exe". При открытии такого архива и запуске файлов, ЭВМ может быть заражена программой RemcosRAT (идентификатор лицензии: 5639D40461DCDD07011A2B87AD3C9EDD).

Кроме того, серверы управления RemcosRAT, кроме типичного размещения в UAC-0050, также были размещены в пределах автономной системы AS44477 (STARK INDUSTRIES SOLUTIONS LTD) вместе с технической площадкой малазийского хостинг-провайдера Shinjiru.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Приступа
    Дмитро Приступа
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області