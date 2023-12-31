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Законопроект о мобилизации выделяет прокуроров, которых смогут уволить в связи с мобилизацией, - прокурор САП

Законопроектом Кабмина решили выделить прокуроров, мобилизованных в ряды ВСУ – они будут единственными из мобилизованных, кому выпадет честь быть уволены в связи с мобилизацией, - прокурор САП Игорь Семак.

НАПК будет составлять протоколы за нарушение добропорядочного лоббирования, но относительно кого – неизвестно

Общественные активисты не попадут в Реестр прозрачности, куда будут вноситься данные о субъектах лоббирования, и не будут подпадать под риск ответственности.

Изменения Верховного Суда в подходах к работе следует распространить на апелляционные и местные суды – Верховный Суд

В Кассационном хозяйственном суде рассказали, что Верховный Суд пользуется доверием участников судебных процессов.

Институт регистрации ФЛП отменят, а вторую и третью группы «упрощенцев» объединят в одну, для которой будет обязательно РРО, - Кабмин

Статус физического лица – предпринимателя будет приобретаться физическим лицом автоматически по заявочному принципу.

Владимир Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды: что изменится в Уголовном кодексе, кто будет расследовать и когда вступит в силу

Как отметили в ГЮУ Верховной Рады, отсрочка вступления в силу статьи 201-3 «Контрабанда товаров» создаст ситуацию, при которой деяние, которое де-юре признано законодателем согласно принятому закону преступлением, де-факто будет влечь уголовную ответственность только через полгода.

  1. В Украине

Таможенное оформление гуманитарной помощи: ответы на технические вопросы

10:40, 31 декабря 2023
Украинцам ответили на вопросы об особенностях работы Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи.
Таможенное оформление гуманитарной помощи: ответы на технические вопросы
Фото: decentralization.gov.ua
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Министерство социальной политики Украины рассказало о нюансах таможенного оформления гуманитарной помощи и связанных технических вопросах по работе системы. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Що робити, якщо під час проходження митного контролю дані про вашу організацію не відображаються у Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги?

Перевірте, чи під час реєстрації в системі ви обрали опцію приховати ці дані (ця можливість створена для військових підрозділів у першу чергу)

Для того, щоб ваші дані відображались, зайдіть в Автоматизовану систему у розділ “Реєстрація отримувача” або меню “Дані отримувача” - зайти у функцію “Внесення змін в дані отримувача” та натисніть “Ні” в кінці сторінці під текстом “Чи є отримувач суб'єктом, дані якого, згідно чинного законодавства, не мають відображатися у публічному доступі”. Після цього потрібно натиснути “Подати запит” і підтвердити подання запиту на заміну даних.

Інформація про отримувача відображається у реальному часі в публічному доступі Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги.

Чи можливо, щоб співробітник Державної митної служби не зміг побачити декларацію у системі?

Важливо, що працівникам Державної митної служби доступні для перегляду та опрацювання лише декларації зі статусом “Очікує митного оформлення”. Якщо такого статусу немає, то працівник не зможе здійснювати митне оформлення з саме цією декларацією. Якщо користувач бачить цей статус в особистому кабінету, а працівник ДМС ні, то варто звернутись на Гарячу лінії Державної митної служби за номером 044-247-27-06.

Що робити, якщо митне оформлення завершилось, а статус декларації в системі не змінився?

Наразі триває налагодження процесу обміну інформацією з Державною митною службою. Кінцевий статус декларації має бути “Пройшло митне оформлення”. Якщо після митного оформлення статус не змінився, не хвилюйтесь, після налагодження інтеграцій статус має змінитись на коректний. Поруч з цим, радимо запитати на пункті пропуску про можливість друку декларації або контрольного талона та поставити на нього штамп. Це буде підтвердження оформлення гуманітарної допомоги.

Як діяти у випадку, якщо статус створеної в системі декларації не змінюється на “Очікує митне оформлення”?

Спробуйте створити нову декларацію та використати її для митного оформлення.

Що робити, якщо створили декларацію, але товари, що прямують до України, відрізняються від зазначених в декларації?

Створіть нову декларацію та вкажіть всі товари, які їдуть до України. Використовуйте саме цю декларацію для митного оформлення. Якщо ж ви вже перетнули кордон, а допомога, заявлена в декларації, не збігається із фактично отриманою, заповніть інвентаризаційний опис, де вкажіть різницю.

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