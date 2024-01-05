Разоблачен политэксперт с Полтавщины, который писал антиукраинские заказные статьи

На Полтавщине разоблачили местного политэксперта, который в антиукраинских заказных статьях росСМИ оправдывал войну рф.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

В Полтавской области под процессуальным руководством областной прокуратуры обнаружили и сообщили о подозрении местному жителю, который участвовал в создании антиукраинских материалов для российского аналитического портала "Фонд стратегической культуры". Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Мужчине приписывают преступления, связанные с государственной изменой, изготовлением и распространением материалов, в которых упреждалось действие российской федерации против Украины. Согласно статье 111, частям 2 и 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины, подозреваемому инкриминируют оправдание вооруженной агрессии и отрицание временной оккупации части территории страны, а также глорификацию лиц, осуществляющих агрессию.

Следствие установило, что с июня 2022 года полтавчанин, действуя по заказу портала из россии, писал статьи как "политический эксперт" и получал за это денежное вознаграждение. В своих публикациях он дискредитировал государственное руководство и Вооруженные Силы Украины, а также предоставлял выгодные оценки российским интересам, относительно ракетных обстрелов объектов критической инфраструктуры Украины.

Подозреваемый присылал свои материалы представителям портала через мессенджер, а после редактирования они публиковались. Чтобы скрывать свою противоправную деятельность, мужчина использовал псевдонимы.

В ходе комплексной судебно-психолого-лингвистической экспертизы выявлено, что текст материалов имел признаки пропаганды антиукраинского характера и поддержки действий российской федерации.

Сейчас избрана мера пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого.

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