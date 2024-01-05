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  1. В Україні

Викрито політексперта з Полтавщини, який писав антиукраїнські замовні статті

19:12, 5 січня 2024
На Полтавщині викрито місцевого політексперта, який в антиукраїнських замовних статтях росЗМІ виправдовував війну рф.
Викрито політексперта з Полтавщини, який писав антиукраїнські замовні статті
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора
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У Полтавській області за процесуальним керівництвом обласної прокуратури виявили та повідомили про підозру місцевому жителю, який брав участь у створенні антиукраїнських матеріалів для російського аналітичного порталу «Фонд стратегічної культури». Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Чоловіку приписують злочини, пов'язані з державною зрадою, виготовленням та розповсюдженням матеріалів, в яких упереджувалася дія російської федерації проти України. Згідно зі статтею 111, частинами 2 та 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України, підозрюваному інкримінують виправдовування збройної агресії та заперечення тимчасової окупації частини території країни, а також глорифікацію осіб, які здійснюють агресію.

Слідство встановило, що з червня 2022 року полтавець, діючи на замовлення порталу з росії, писав статті як «політичний експерт» та отримував за це грошову винагороду. У своїх публікаціях він дискредитував державне керівництво та Збройні Сили України, а також надавав вигідні оцінки російським інтересам, стосовно ракетних обстрілів об'єктів критичної інфраструктури України.

Підозрюваний надсилав свої матеріали представникам порталу через месенджер, а після редагування вони публікувалися. Щоб приховувати свою протиправну діяльність, чоловік використовував псевдоніми.

В ході комплексної судово-психолого-лінгвістичної експертизи виявлено, що текст матеріалів мав ознаки пропаганди антиукраїнського характеру та підтримки дій російської федерації.

Наразі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для підозрюваного.

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