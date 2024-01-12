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Верховный Суд обратился к главе ГБР Алексею Сухачеву по поводу обысков в Днепровском райсуде Киева, где заявили об их незаконности

Во время осмотра компьютера, по сообщению судьи Юлии Иваниной, следователь применял также свой мобильный телефон для фотографирования необъявленного полного текста решения и последующей отправки соответствующих фото неустановленному лицу через мессенджеры, однако такие действия в протоколе вообще не нашли отражения.

Член ВСП Роман Маселко еще в июне 2023 года обратился в НАБУ по поводу массового рассмотрения заявлений судьями об определении места жительства ребенка с отцом, что способствовало выезду мужчин за границу

Член Высшего совета правосудия Роман Маселко в июне 2023 г. рассказал НАБУ о возможной коррупции с рассмотрением судьями заявлений об определении места жительства ребенка с отцом, что в дальнейшем позволяло выезжать мужчинам за границу.

БП ВС определила, что является надлежащими требованиями, которые может заявить лицо – собственник земельного участка, на котором осуществлено самовольное строительство

Большая Палата Верховного Суда отступила от правового заключения КГС ВС относительно надлежащего способа защиты прав собственника земельного участка, на котором осуществлено самовольное строительство.

Большая Палата Верховного Суда рассмотрела дело экс-замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко, который просил восстановить его в должности

Кассационный административный суд передал дело Сергея Семочко на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда, поскольку, по мнению КАС ВС, это дело содержит исключительную правовую проблему.

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  1. В Украине

В Киеве мужчина поджег дверь бывшей, которая начала встречаться с другим

11:32, 12 января 2024
Ревнивцу грозит до десяти лет лишения свободы, материалы уже направили в суд для рассмотрения дела по существу.
В Киеве мужчина поджег дверь бывшей, которая начала встречаться с другим
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В начале ноября прошлого года в Подольском районе столицы в полицию поступил вызов о возгорании входной двери квартиры в многоэтажном доме.

Тогда сотрудники ГСЧС оперативно локализовали пожар, а правоохранители задокументировали повреждения и возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Как сообщили в полиции 12 января, во время общения с владелицей жилья следователи установили, что накануне к ней приходил мужчина, с которым она разорвала отношения. Узнав о том, что женщина проживает с другим, мужчина ушел, однако впоследствии принял решение отомстить. Киевлянин приобрел в ближайшем магазине спирт, которым облил дверь и поджег ее.

Правоохранители задержали мужчину и объявили ему о подозрении в умышленном повреждении имущества, совершенном путем поджога. В настоящее время досудебное расследование завершено, материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом следователи направили в суд для рассмотрения дела по существу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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