В Киеве мужчина поджег дверь бывшей, которая начала встречаться с другим

Ревнивцу грозит до десяти лет лишения свободы, материалы уже направили в суд для рассмотрения дела по существу.

В начале ноября прошлого года в Подольском районе столицы в полицию поступил вызов о возгорании входной двери квартиры в многоэтажном доме.

Тогда сотрудники ГСЧС оперативно локализовали пожар, а правоохранители задокументировали повреждения и возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Как сообщили в полиции 12 января, во время общения с владелицей жилья следователи установили, что накануне к ней приходил мужчина, с которым она разорвала отношения. Узнав о том, что женщина проживает с другим, мужчина ушел, однако впоследствии принял решение отомстить. Киевлянин приобрел в ближайшем магазине спирт, которым облил дверь и поджег ее.

Правоохранители задержали мужчину и объявили ему о подозрении в умышленном повреждении имущества, совершенном путем поджога. В настоящее время досудебное расследование завершено, материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом следователи направили в суд для рассмотрения дела по существу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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