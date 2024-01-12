У Києві чоловік підпалив двері колишньої, яка почала зустрічатися з іншим

Ревнивцю загрожує до десяти років позбавлення волі, матеріали уже скерували до суду для розгляду справи по суті.

На початку листопада минулого року у Подільському районі столиці до поліції надійшов виклик про загорання вхідних дверей квартири у багатоповерховому будинку.

Тоді співробітники ДСНС оперативно локалізували пожежу, а правоохоронці задокументували пошкодження та розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України – умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Як повідомили у поліції 12 січня, під час спілкування із власницею оселі слідчі встановили, що напередодні до неї приходив чоловік, з яким вона розірвала стосунки. Дізнавшись про те, що жінка проживає з іншим, чоловік пішов, проте згодом прийняв рішення помститись. Киянин придбав у найближчому магазині спирт, яким облив двері та підпалив їх.

Правоохоронці затримали чоловіка та оголосили йому про підозру в умисному пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу. Наразі досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом слідчі скерували до суду для розгляду справи по суті. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

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