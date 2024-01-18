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  1. В Украине

Налоговая напоминает, что будет при подаче декларации без приложений

13:12, 18 января 2024
Налоговики обязаны предоставить налогоплательщику письменное уведомление об отказе в приеме налоговой декларации, если такая декларация была подана без приложений.
Налоговая напоминает, что будет при подаче декларации без приложений
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Налоговая служба в Черновицкой области сообщает, что будет при подаче декларации без приложений.

Отмечается, что контролирующий орган обязан предоставить налогоплательщику письменное уведомление об отказе в приеме налоговой декларации, если такая декларация была подана без приложений, обязательность представления которых предусмотрена законодательством.

Согласно абзацу четвертому п. 46.1 НКУ приложения к налоговой декларации являются ее неотъемлемой частью. Требования по порядку заполнения налоговой декларации определены в п. 48.3 и 48.4 НКУ. Согласно п. 48.7 НКУ налоговая отчетность, составленная с нарушением норм этой статьи, не считается налоговой декларацией, кроме случаев, установленных п. 46.4 НКУ.

Согласно п. 49.11 НКУ в случае представления налогоплательщиком в контролирующий орган налоговой декларации, заполненной с нарушением требований п. 48.3 и 48.4 НКУ, а также несоблюдение требований абзацев первого – третьего п. 49.4 НКУ контролирующий орган обязан предоставить такому налогоплательщику письменное уведомление об отказе в приеме его налоговой декларации с указанием причин такого отказа в порядке, определенном пп. 49.11.1, 49.11.2 НКУ.

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