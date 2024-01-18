Податкова служба у Чернівецькій області повідомляє, що буде за подання декларації без додатків.

Зазначається, що контролюючий орган зобов’язаний надати платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийманні податкової декларації, якщо таку декларацію було подано без додатків, обов’язковість подання яких передбачена законодавством.

Згідно з абзацом четвертим п. 46.1 ПКУ додатки до податкової декларації є її невід’ємною частиною. Вимоги щодо порядку заповнення податкової декларації визначено у п. 48.3 та 48.4 ПКУ. Відповідно до п. 48.7 ПКУ податкова звітність, складена з порушенням норм цієї статті, не вважається податковою декларацією, крім випадків, встановлених п. 46.4 ПКУ.

Згідно з п. 49.11 ПКУ у разі подання платником податків до контролюючого органу податкової декларації, заповненої з порушенням вимог п. 48.3 та 48.4 ПКУ, а також недотримання вимог абзаців першого – третього п. 49.4 ПКУ контролюючий орган зобов’язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийманні його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови у порядку, визначеному пп. 49.11.1, 49.11.2 ПКУ.

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