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  1. В Украине

Применение налоговой социальной льготы к зарплате студента: что нужно знать

21:19, 6 февраля 2024
Налоговая социальная льгота не применяется к заработной плате, которую налогоплательщик в течение отчетного месяца получает одновременно с доходами в виде стипендии, денежного или имущественного обеспечения учеников, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов, военнослужащих, выплачиваемых из бюджета.
Применение налоговой социальной льготы к зарплате студента: что нужно знать
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Налоговая служба в Житомирской области сообщила нюансы применения налоговой социальной льготы к зарплате студента.

Отмечается, что согласно пп. 169.1.3 НКУ, с учетом норм абзаца первого пп. 169.4.1 НКУ студент имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в размере 150% суммы льготы, определенной пп. 169.1.1 НКУ.

Налоговая напоминает, что:

  • 100% размер НСП с НДФЛ в 2024 году составляет 1514 грн (50% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного законом на 01 января отчетного налогового года: 50% х 3028 грн),
  • 150% размер НСП по НДФЛ в 2024 году составляет 2271 грн (150% х 1514 грн).

Подпунктом 169.2.3 НКУ предусмотрено, что налоговая социальная льгота не применяется к заработной плате, которую налогоплательщик в течение отчетного налогового месяца получает одновременно с доходами в виде стипендии, денежного или имущественного (вещного) обеспечения учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов, военнослужащих, выплачиваемых из бюджета.

То есть, если студент получает стипендию из бюджета, то налоговая социальная льгота к заработной плате такого налогоплательщика не применяется.

Если студент не получает доход в виде стипендии или получает стипендию, выплачиваемую не из бюджета, то он имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в размере 150% суммы льготы (в 2024 году – 2271 грн), определенной согласно пп. 169.1.1 НКУ.

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