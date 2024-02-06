Застосування податкової соціальної пільги до зарплати студента: що слід знати

Податкова соціальна пільга не може бути застосована до заробітної плати, яку платник податку протягом звітного місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету.

Податкова служба у Житомирській області повідомила нюанси застосування податкової соціальної пільги до зарплати студента.

Зазначається, що відповідно до пп. 169.1.3 ПКУ, з урахуванням норм абзацу першого пп. 169.4.1 ПКУ, студент має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі 150% суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 ПКУ.

Податкова нагадує, що:

100% розмір ПСП з ПДФО у 2024 році становить 1514 грн (50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленому законом на 01 січня звітного податкового року: 50% х 3028 грн),

150% розмір ПСП з ПДФО у 2024 році становить 2271 грн (150% х 1514 грн).

Підпунктом 169.2.3 ПКУ передбачено, що податкова соціальна пільга не може бути застосована до заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету.

Тобто якщо студент отримує стипендію з бюджету, то податкова соціальна пільга до заробітної плати такого платника податку не застосовується.

Якщо студент не отримує дохід у вигляді стипендії або отримує стипендію, яка виплачується не з бюджету, то він має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі 150% суми пільги (у 2024 році – 2271 грн), визначеної згідно з пп. 169.1.1 ПКУ.

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