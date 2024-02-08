В Хмельницкой области задержали врача, который требовал 5 000 долларов взятки у военного

Врач знал, что у военного есть медицинское заболевание, являющееся основанием для признания его непригодным для службы.

В Хмельницкой области разоблачили члена ВЛК, который требовал у больного военнослужащего 5000 долларов взятки за подтверждение диагноза и признания непригодным к службе. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, медик требовал деньги у больного военнослужащего за признание его военно-врачебной комиссией непригодным к службе с исключением из военного учета и увольнением из рядов ВСУ.

При этом он знал, что у военного есть медицинское заболевание, являющееся основанием для признания его непригодным. По данным правоохранителей, медик обещал оформить соответствующие справки, а также повлиять на коллег для принятия ими положительного решения.

Задержан врач военном госпитале во время получения второй части взятки – 1800 долларов США. Первую часть он получил в качестве аванса накануне. В настоящее время ему избрана мера пресечения и отстранена от должности.

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