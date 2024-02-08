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Обрабатывал данные в ходе квалифоценивания судей – что известно о руководителе отдела детективов НАБУ Викторе Павлущике, который претендует на главу НАПК

Кандидат на председателя НАПК, руководитель отдела детективов Виктор Павлущик уже проходил собеседование на добропорядочность в рамках конкурса на директора НАБУ и получил тогда ряд вопросов об имуществе лица, с которой совместно проживает, а также выездах за границу.

Правовые и этические основы применения искусственного интеллекта в судопроизводстве – третья лекция судей КСУ, видео

Судьи КСУ Виктор Городовенко и Галина Юровская во время третьей лекции из цикла, посвященного Заключению КСЕС, отметили, что использование инструментов обработки данных как замены юридического исследования судьей искусственным интеллектом для помощи судьям в принятии решений может ослабить способность каждого судьи принимать решения.

«Вы подаете плохой сигнал судам, вы говорите, что в ГСА «все в порядке», но это не так»: как состоялось рассмотрение жалобы Совета судей на руководство ГСА

Члены Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей спасли Максима Пампуру от неприятностей.

На главу НАПК претендует представитель Омбудсмена в местах несвободы Виталий Никулин

За 2023 год Виталий Никулин получил 1 260 940 грн зарплаты в Секретариате Уполномоченного, то есть около 105 тыс. грн в месяц.

Павел Вовк: «Не ожидаю, что судебные органы проявят смелость при оценке нарушений ВСП или ВККС, но убежден, что правда и здравый смысл в конце концов возобладают над этим абсурдом»

Павел Вовк – о мотивации своих исков к ВСП и ВККС, заявлении Романа Игнатова, конфликте интересов у члена ВСП Романа Маселко и последствиях ликвидации ОАСК для дел граждан.

  1. В Украине

В Хмельницкой области задержали врача, который требовал 5 000 долларов взятки у военного

08:16, 8 февраля 2024
Врач знал, что у военного есть медицинское заболевание, являющееся основанием для признания его непригодным для службы.
В Хмельницкой области задержали врача, который требовал 5 000 долларов взятки у военного
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В Хмельницкой области разоблачили члена ВЛК, который требовал у больного военнослужащего 5000 долларов взятки за подтверждение диагноза и признания непригодным к службе. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, медик требовал деньги у больного военнослужащего за признание его военно-врачебной комиссией непригодным к службе с исключением из военного учета и увольнением из рядов ВСУ.

При этом он знал, что у военного есть медицинское заболевание, являющееся основанием для признания его непригодным. По данным правоохранителей, медик обещал оформить соответствующие справки, а также повлиять на коллег для принятия ими положительного решения.

Задержан врач военном госпитале во время получения второй части взятки – 1800 долларов США. Первую часть он получил в качестве аванса накануне. В настоящее время ему избрана мера пресечения и отстранена от должности.

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