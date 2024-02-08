На Хмельниччині затримали лікаря, який вимагав 5 000 доларів хабаря у військового

Лікар знав, що у військового є медичне захворювання, яке є підставою для визнання його непридатним для служби.

На Хмельниччині викрили члена ВЛК, який вимагав у хворого військовослужбовця 5000 доларів хабара за підтвердження діагнозу та визнання непридатним до служби. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, медик вимагав гроші у хворого військовослужбовця за визнання його військово-лікарською комісією непридатним до служби з виключенням з військового обліку та звільненням із лав ЗСУ

При цьому він знав, що у військового є медичне захворювання, яке є підставою для визнання його непридатним. За даними правоохоронців, медик обіцяв оформити відповідні довідки, а також вплинути на колег задля прийняття ними позитивного рішення.

Затримали лікаря у військовому госпіталі під час отримання другої частини хабара – 1800 доларів США. Першу частину він отримав у якості авансу напередодні. Наразі йому обрано запобіжний захід та відсторонено від посади.

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