Сумма штрафа определяется в размере средней годовой зарплаты на предприятии за каждое рабочее место, предназначенное для трудоустройства лица с инвалидностью и не занятое лицом с инвалидностью.

Луганский областной центр занятости сообщает, какой штраф ждет за неиспользование норматива рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Отмечается, что работодатели, где среднесписочная численность работников — лиц с инвалидностью меньше установленного нормативом, предусмотренным статьей 19 Закона № 875, ежегодно уплачивают соответствующим отделением ФСЗО административно-хозяйственные санкции.

Сумма штрафа определяется в размере средней годовой зарплаты на соответствующем предприятии за каждое рабочее место, предназначенное для трудоустройства с инвалидностью и не занятое лицом с инвалидностью.

Для предприятий, где работает от 8 до 15 человек, размер административно-хозяйственных санкций за рабочее место, предназначенный для трудоустройства лица с инвалидностью и не занятый лицом с инвалидностью, определяется в размере половины средней годовой зарплаты на соответствующем предприятии.

Положение этой части не распространяется на предприятия полностью удерживаемые за средства государственного или местных бюджетов.

Административно-хозяйственные санкции рассчитываются и уплачиваются предприятиями самостоятельно в срок до 15 апреля года, следующего за годом, в котором произошло нарушение норматива, установленного частью первой 19 Закона № 875.

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