Сума штрафу визначається в розмірі середньої річної зарплати на підприємстві за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і не зайняте особою з інвалідністю.

Луганський обласний центр зайнятості повідомляє, який штраф чекає за невикористання нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю.

Зазначається, що роботодавці, де середньооблікова чисельність працівників — осіб з інвалідністю менша, ніж установлено нормативом, передбаченим статтею 19 Закону № 875, щороку сплачують відповідним відділенням ФСЗО адміністративно-господарські санкції.

Сума штрафу визначається в розмірі середньої річної зарплати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і не зайняте особою з інвалідністю.

Для підприємств, де працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і не зайняте особою з інвалідністю, визначається в розмірі половини середньої річної зарплати на відповідному підприємстві.

Положення цієї частини не поширюється на підприємства, що повністю утримуються за кошти державного або місцевих бюджетів.

Адміністративно-господарські санкції розраховуються та сплачуються підприємствами самостійно у строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, встановленого частиною першою статті 19 Закону № 875.

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