Судили експосадовця Укртрансбезпеки за регулярні побори з перевізників

Екс-посадовець Укртрансбезпеки отримав 5,5 років ув'язнення за хабарництво на пасажирських перевезеннях.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Екс-посадовцю Укртрансбезпеки оголошено вирок 5,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання хабарів від перевізників. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, екс-посадовець отримував грошові виплати в обмін на невтручання у законодавчий процес щодо автомобільного транспорту та дозвіл на пасажирські перевезення. Він вимагав по $50 за кожен транспортний засіб, що здійснював перевезення. Під час одержання хабара у 500 доларів його було затримано.

Голосіївським районним судом Києва було призначено покарання у вигляді 5,5 років позбавлення волі та позбавлення права обіймати посади з організаційно-розпорядчими функціями на 3 роки, а також конфіскацію майна. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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