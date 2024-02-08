Судили экс-чиновника Укртрансбезопасности за регулярные поборы с перевозчиков

Экс-чиновник Укртрансбезопасности получил 5,5 лет заключения за взяточничество на пассажирских перевозках.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Экс-чиновнику Укртрансбезопасности объявлен приговор 5,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества за получение взяток от перевозчиков. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, экс-чиновник получал денежные выплаты в обмен на невмешательство в законодательный процесс относительно автомобильного транспорта и разрешение на пассажирские перевозки. Он требовал по $50 за каждое транспортное средство, которое осуществляло перевозки. Во время получения взятки в 500 долларов он был задержан.

Голосеевским районным судом Киева было назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы и лишение права занимать должности с организационно-распорядительными функциями на 3 года, а также конфискацию имущества. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

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