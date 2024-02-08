Украина отправила первое в этом году судно с гуманитарной пшеницей

По украинскому коридору движется балкер Sky Gate с 25 тысячами тонн украинской гуманитарной пшеницы для Нигерии.

Украина в рамках инициативы Grain From Ukraine отправила зерновым коридором в Нигерию 25 тысяч тонн гуманитарной пшеницы. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Речь идет о балкере SKY GATE. Это первое судно в этом году с гуманитарной пшеницей.

"Украинский коридор сегодня — основной путь для доступа продукции украинских аграриев на мировые рынки. Это значимо не только для экономического восстановления Украины, но и для поддержки продовольственной безопасности мира. За полгода из портов Великой Одессы экспортировано более 15 млн тонн украинских зерновых грузов" , - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков.

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