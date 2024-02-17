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  1. В Украине

Зеленский в Мюнхене призвал назначить руководителя украинского офиса Google

17:20, 17 февраля 2024
В Мюнхене Президент встретился с главным исполнительным директором Alphabet и Google.
Зеленский в Мюнхене призвал назначить руководителя украинского офиса Google
Источник фото: president.gov.ua
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На полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главным исполнительным директором (CEO) Alphabet Inc. и Google Сундаром Пичаи.

Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству Украины с Google в сфере кибербезопасности. Президент отметил важную роль компании Google и видеохостинга YouTube в борьбе с российской пропагандой и дезинформацией. Также он призвал назначить руководителя украинского офиса Google.

«Это станет мощным сигналом для мирового бизнеса относительно развития сотрудничества с нашей страной», - сказал он.

Также Зеленский поблагодарил команду Google за помощь нашей стране с первых дней полномасштабной российской агрессии. В частности, он отметил решение о выделении дополнительных $10 млн для поддержки украинских стартапов.

Владимир Зеленский также отметил важность сотрудничества Google с Министерством цифровой трансформации Украины над приложением «Дія» и образовательным цифровым проектом «Мрія».

Источник фото: president.gov.ua

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