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  1. В Украине

Украина бережет людей, потому что это и есть защита – что Зеленский сказал об Авдеевке в Мюнхене

16:38, 17 февраля 2024
Президент заявил, что отход из Авдеевки позволил сохранить жизнь украинских воинов.
Украина бережет людей, потому что это и есть защита – что Зеленский сказал об Авдеевке в Мюнхене
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Владимир Зеленский во время участия в панели-общении Ukraine in the World Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил, что решение о выводе украинских войск из Авдеевки Донецкой области, где наши защитники несколько месяцев сдерживали российские атаки, является логичным и справедливым, ведь это сохранит жизнь украинцев, пока не поступит необходимое вооружение.

«Мы бережем наших людей, наших воинов, потому что это и есть защита», – сказал он.

Президент отметил, что украинские военные отошли из Авдеевки на другие рубежи, чтобы не попасть в окружение, но нельзя утверждать, что рф захватила наши территории.

Глава государства отметил, что во время боев возле Авдеевки россия применяла все виды оружия и потеряла десятки тысяч своих солдат.

«Истощение их армии – я считаю, что наши военные постоянно эту задачу выполняют. Сохранение наших жизней – также, на мой взгляд, правильное решение. Дальше будет восстановление, будут ждать соответствующее оружие, которого просто не хватило», – отметил Президент.

В то же время он акцентировал, что Украина остро нуждается в артиллерии и дальнобойном оружии и рассчитывает на помощь партнеров в этом вопросе. Кроме того, по словам Владимира Зеленского, важно получить преимущество над врагом в небе.

Глава государства отметил, что поставки систем ПВО даст Украине возможность разблокировать небо и поможет нашим воинам продвигаться вперед.

Владимир Зеленский также отметил, что Украина удивит врага в этом году дроновыми системами, системами РЭБ.

«Это параллельный путь, который мы развиваем, пока ждем помощи от партнеров», – рассказал Глава государства.

Как известно, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

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