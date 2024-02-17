Україна береже людей, тому що це і є захист – що Зеленський сказав про Авдіївку у Мюнхені

Президент заявив, що відхід з Авдіївки дав змогу зберегти життя українських воїнів.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський під час участі в панелі-спілкуванні Ukraine in the World Мюнхенської конференції з питань безпеки заявив, що рішення про виведення українських військ з Авдіївки Донецької області, де наші захисники кілька місяців стримували російські атаки, є логічним і справедливим, адже це збереже життя українців, поки не надійде необхідне озброєння

«Ми бережемо наших людей, наших воїнів, тому що це і є захист», – сказав він.

Президент наголосив, що українські військові відійшли з Авдіївки на інші рубежі, щоб не потрапити в оточення, але не можна стверджувати, що рф захопила наші території.

Глава держави наголосив, що під час боїв біля Авдіївки росія застосовувала всі наявні види зброї та втратила десятки тисяч своїх солдатів.

«Виснаження їхньої армії – я вважаю, що наші військові постійно це завдання виконують. Збереження наших життів – також, на мою думку, правильне рішення. Далі буде відновлення, будуть чекати на відповідну зброю, якої просто не вистачило», – зазначив Президент.

Водночас він акцентував, що Україна гостро потребує артилерії та далекобійної зброї й розраховує на допомогу партнерів у цьому питанні. Крім того, за словами Володимира Зеленського, важливо здобути перевагу над ворогом у небі.

Глава держави зазначив, що постачання систем ППО дасть Україні змогу розблокувати небо й допоможе нашим воїнам просуватися вперед.

Володимир Зеленський також наголосив, що Україна здивує ворога цього року дроновими системами, системами РЕБ.

«Це паралельний шлях, який ми розвиваємо, поки очікуємо допомоги від партнерів», – розповів Глава держави.

Як відомо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

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