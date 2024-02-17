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ВП ВС висловилася щодо встановлення факту спільного проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу у спорі про поділ спільного сумісного майна подружжя

Велика Палата Верховного Суду вважає, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій підлягають скасуванню у частині, оскільки встановлення факту проживання однією сім`єю без реєстрації шлюбу не є належним способом захисту прав подружжя у спорі між ними щодо поділу спільного сумісного майна.

Олег Корнієнко під час конкурсу на голову НАЗК пояснив, чому подав до суду через відмову надання його дітям земельних ділянок

Кандидат на голову НАЗК Олег Корнієнко під час співбесіди вказав, всі лише бачать статті на сайті НАЗК про те, що складені протоколи, але якщо подивитися результат – як вони розглядаються судами – то результат НАЗК дуже низький.

До кандидатки на голову НАЗК Катерини Каплюк виникли питання щодо роботи під керівництвом екс-прокурора ГПУ Олександра Амплєєва

Також Конкурсну комісію зацікавило, що на «Українську правду» Катерина Каплюк працювала не за трудовим договором, а як ФОП.

Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у Ірини Мостової питанням уникнення конкурсів під час призначень у НАЗК

Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

  1. Суспільство

Проблеми з пенсією у жінок можуть виникнути серез дошлюбне прізвище: кому потрібно звернутися до Пенсійного фонду

23:00, 17 лютого 2024
Проблеми саме у жінок можуть виникнути у зв’язку із підтвердженням дошлюбного прізвища: особливо якщо шлюб вже розірваний, а документи не збереглися.
Проблеми з пенсією у жінок можуть виникнути серез дошлюбне прізвище: кому потрібно звернутися до Пенсійного фонду
Фото: unian.ua
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Для виходу на пенсію у 2024 році потрібно мати від 31 року стажу. Якщо такої кількості трудового стажу немає, то на пенсію доведеться чекати до 63 або 65 років, це залежить знову ж таки від стажу, який ви накопичили за свою трудову діяльність. Але жінкам потрібно врахувати ще один важливий момент. Про це повідомляє портал «На пенсії».

Проблеми саме у жінок можуть виникнути у зв’язку із підтвердженням дошлюбного прізвища. Особливо якщо шлюб вже розірваний, а документи не збереглися.

У Пенсійному фонді радять у такій ситуації отримати витяг з державного реєстру актів цивільного стану. Це можна зробити в будь-якому відділі РАГС незалежно від місця державної реєстрації актів цивільного стану та місця проживання заявника.

Щоб отримати виписку з Реєстру, потрібно подати заяву/запит, в якій вказується одна з наступних відомостей про фізичну особу, щодо якої видається виписка:

  • прізвище, ім’я та по батькові, дата та місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит;
  • серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;
  • реєстраційний номер, згідно з яким зареєстровано внесення відомостей про акт громадянського стану.

У разі подання заяви/запиту про надання виписки з Реєстру щодо актового запису про шлюб або розірвання шлюбу додатково зазначаються прізвище, ім’я та по батькові другого чоловіка.

Подати таку заяву/запит на отримання необхідного документа пенсіонерка може особисто або через законного представника:

  • безпосередньо у відділ державної реєстрації актів цивільного стану;
  • надсилаючи документи поштою (рекомендованим листом).

Фізична особа при особистому поданні заяви/запиту про надання витягу з Реєстру пред’являє паспорт громадянина України або паспортний документ та у відповідних випадках документи, що підтверджують сімейні стосунки.

Усі документи, довідки, копії мають бути підписані заявником та належним чином засвідчені. При надсиланні заяви поштою виписка з Реєстру надсилається заявнику поштою.

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