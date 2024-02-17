Проблеми з пенсією у жінок можуть виникнути серез дошлюбне прізвище: кому потрібно звернутися до Пенсійного фонду

Проблеми саме у жінок можуть виникнути у зв’язку із підтвердженням дошлюбного прізвища: особливо якщо шлюб вже розірваний, а документи не збереглися.

Фото: unian.ua

Для виходу на пенсію у 2024 році потрібно мати від 31 року стажу. Якщо такої кількості трудового стажу немає, то на пенсію доведеться чекати до 63 або 65 років, це залежить знову ж таки від стажу, який ви накопичили за свою трудову діяльність. Але жінкам потрібно врахувати ще один важливий момент. Про це повідомляє портал «На пенсії».

Проблеми саме у жінок можуть виникнути у зв’язку із підтвердженням дошлюбного прізвища. Особливо якщо шлюб вже розірваний, а документи не збереглися.

У Пенсійному фонді радять у такій ситуації отримати витяг з державного реєстру актів цивільного стану. Це можна зробити в будь-якому відділі РАГС незалежно від місця державної реєстрації актів цивільного стану та місця проживання заявника.

Щоб отримати виписку з Реєстру, потрібно подати заяву/запит, в якій вказується одна з наступних відомостей про фізичну особу, щодо якої видається виписка:

прізвище, ім’я та по батькові, дата та місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит;

серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;

реєстраційний номер, згідно з яким зареєстровано внесення відомостей про акт громадянського стану.

У разі подання заяви/запиту про надання виписки з Реєстру щодо актового запису про шлюб або розірвання шлюбу додатково зазначаються прізвище, ім’я та по батькові другого чоловіка.

Подати таку заяву/запит на отримання необхідного документа пенсіонерка може особисто або через законного представника:

безпосередньо у відділ державної реєстрації актів цивільного стану;

надсилаючи документи поштою (рекомендованим листом).

Фізична особа при особистому поданні заяви/запиту про надання витягу з Реєстру пред’являє паспорт громадянина України або паспортний документ та у відповідних випадках документи, що підтверджують сімейні стосунки.

Усі документи, довідки, копії мають бути підписані заявником та належним чином засвідчені. При надсиланні заяви поштою виписка з Реєстру надсилається заявнику поштою.

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