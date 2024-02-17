Проблемы с пенсией у женщин могут возникнуть серез добрачной фамилии: кому нужно обратиться в Пенсионный фонд

Проблемы у женщин могут возникнуть в связи с подтверждением добрачной фамилии: особенно если брак уже расторгнут, а документы не сохранились.

Фото: unian.ua

Для ухода на пенсию в 2024 году нужно иметь от 31 года стажа. Если такого количества трудового стажа нет, то пенсии придется ждать до 63 или 65 лет, это зависит опять же от стажа, который вы накопили за свою трудовую деятельность. Но женщинам нужно учесть еще один немаловажный момент. Об этом сообщает портал «На пенсии».

Проблемы именно у женщин могут возникнуть в связи с подтверждением добрачной фамилии. Особенно если брак уже расторгнут, а документы не сохранились.

В Пенсионном фонде советуют в такой ситуации получить выписку из государственного реестра актов гражданского состояния. Это можно сделать в любом отделе ЗАГС, независимо от места государственной регистрации актов гражданского состояния и места жительства заявителя.

Чтобы получить выписку из Реестра, нужно подать заявление/запрос, в котором указывается одна из следующих сведений о физическом лице, в отношении которого выдается выписка:

фамилия, имя и отчество, дата и место рождения лица, относительно сведений о котором получен запрос;

серия и номер свидетельства государственной регистрации соответствующего акта гражданского состояния, дата его выдачи;

регистрационный номер, согласно которому зарегистрировано внесение сведений об акте гражданского состояния.

В случае подачи заявления/запроса о предоставлении выписки из Реестра относительно актовой записи о браке или расторжении брака дополнительно указываются фамилия, имя и отчество второго супруга.

Подать такое заявление/запрос на получение необходимого документа пенсионерка может лично или через законного представителя:

непосредственно в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния;

посылая документы по почте (рекомендованным письмом).

Физическое лицо при личном представлении заявления/запроса о предоставлении выписки из Реестра предъявляет паспорт гражданина Украины или паспортный документ и в соответствующих случаях документы, подтверждающие семейные отношения.

Все документы, справки, копии должны быть подписаны заявителем и должным образом удостоверены. При отправке заявления по почте выписка из Реестра посылается заявителю по почте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.