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БП ВС высказалась об установлении факта совместного проживания одной семьей без регистрации брака в споре о разделе совместного имущества супругов

Большая Палата Верховного Суда считает, что решения судов первой и апелляционной инстанций подлежат отмене в части, поскольку установление факта проживания одной семьей без регистрации брака не является надлежащим способом защиты супругов в споре между ними относительно раздела совместного имущества.

Олег Корниенко во время конкурса на главу НАПК объяснил, почему подал в суд из-за отказа предоставления его детям земельных участков

Кандидат на председателя НАПК Олег Корниенко во время собеседования указал, что все видят статьи на сайте НАПК о том, что составлены протоколы, но если посмотреть результат – как они рассматриваются судами – то результат НАПК очень низкий.

К кандидату на главу НАПК Катерине Каплюк возникли вопросы работы под руководством экс-прокурора ГПУ Александра Амплеева

Также Конкурсную комиссию заинтересовало, что на «Украинскую правду» Катерина Каплюк работала не по трудовому договору, а как ФЛП.

Четыре квартиры в столице и люкс-автомобили у пожилой тещи, - какие вопросы у Комиссии по отбору главы НАПК возникли к экс-руководителю Одесской таможни Михаилу Мирошниченко

Конкурсную комиссию по отбору нового главы НАПК заинтересовало, зачем теща Михаила Мирошниченко, которой больше 70 лет, покупала автомобили «БМВ» и «Лексус».

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Во время собеседования возникал и вопрос, существовал ли конфликт интересов по делам, где она представляла клиентов как адвокат по делам против НАПК.

  1. Общество

Проблемы с пенсией у женщин могут возникнуть серез добрачной фамилии: кому нужно обратиться в Пенсионный фонд

23:00, 17 февраля 2024
Проблемы у женщин могут возникнуть в связи с подтверждением добрачной фамилии: особенно если брак уже расторгнут, а документы не сохранились.
Проблемы с пенсией у женщин могут возникнуть серез добрачной фамилии: кому нужно обратиться в Пенсионный фонд
Фото: unian.ua
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Для ухода на пенсию в 2024 году нужно иметь от 31 года стажа. Если такого количества трудового стажа нет, то пенсии придется ждать до 63 или 65 лет, это зависит опять же от стажа, который вы накопили за свою трудовую деятельность. Но женщинам нужно учесть еще один немаловажный момент. Об этом сообщает портал «На пенсии».

Проблемы именно у женщин могут возникнуть в связи с подтверждением добрачной фамилии. Особенно если брак уже расторгнут, а документы не сохранились.

В Пенсионном фонде советуют в такой ситуации получить выписку из государственного реестра актов гражданского состояния. Это можно сделать в любом отделе ЗАГС, независимо от места государственной регистрации актов гражданского состояния и места жительства заявителя.

Чтобы получить выписку из Реестра, нужно подать заявление/запрос, в котором указывается одна из следующих сведений о физическом лице, в отношении которого выдается выписка:

  • фамилия, имя и отчество, дата и место рождения лица, относительно сведений о котором получен запрос;
  • серия и номер свидетельства государственной регистрации соответствующего акта гражданского состояния, дата его выдачи;
  • регистрационный номер, согласно которому зарегистрировано внесение сведений об акте гражданского состояния.

В случае подачи заявления/запроса о предоставлении выписки из Реестра относительно актовой записи о браке или расторжении брака дополнительно указываются фамилия, имя и отчество второго супруга.

Подать такое заявление/запрос на получение необходимого документа пенсионерка может лично или через законного представителя:

  • непосредственно в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния;
  • посылая документы по почте (рекомендованным письмом).

Физическое лицо при личном представлении заявления/запроса о предоставлении выписки из Реестра предъявляет паспорт гражданина Украины или паспортный документ и в соответствующих случаях документы, подтверждающие семейные отношения.

Все документы, справки, копии должны быть подписаны заявителем и должным образом удостоверены. При отправке заявления по почте выписка из Реестра посылается заявителю по почте.

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