Зеленський у Мюнхені закликав призначити керівника українського офісу Google

У Мюнхені Президент зустрівся з головним виконавчим директором Alphabet і Google.

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На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головним виконавчим директором (CEO) Alphabet Inc. і Google Сундаром Пічаї.

Окрему увагу сторони приділили співпраці України з компанією Google у сфері кібербезпеки. Президент відзначив важливу роль компанії Google і відеохостинга YouTube в боротьбі з російською пропагандою та дезінформацією. Також він закликав призначити керівника українського офісу Google.

«Це стане потужним сигналом для світового бізнесу щодо розвитку співпраці з нашою країною», – сказав він.

Також Зеленський команді Google за допомогу нашій країні з перших днів повномасштабної російської агресії. Зокрема, він відзначив рішення про виділення додаткових $10 млн для підтримання українських стартапів.

Володимир Зеленський також вказав на важливість співпраці Google з Міністерством цифрової трансформації України над застосунком «Дія» та освітнім цифровим проєктом «Мрія».

Джерело фото: president.gov.ua

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