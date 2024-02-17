Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у Ірини Мостової питанням уникнення конкурсів під час призначень у НАЗК

Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

Кандидат на голову НАЗК, представник Уповноваженого в місцях несвободи Віталій Нікулін пояснив, чому не вказав у декларації жодного житла у Києві

12 лютого Віталій Нікулін проходив співбесіду на доброчесність з Конкурсною комісією.

Кандидату на голову НАЗК, нинішньому голові ДІАМ Олександру Новицькому довелося пояснювати, чому технічним автором файлу його мотиваційного листа є співробітник НАЗК

Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький стверджував, що він самостійно писав всі документи на конкурс до НАЗК, але у Комісії виникли питання.

Нацгвардія зможе застосовувати кайданки, гумові та пластикові кийки, електрошокери та інші засоби, - Верховна Рада розгляне законопроект

Парламентський Комітет рекомендував до схвалення законопроект, за яким військовослужбовців Національної гвардії наділять правом застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, водій якого не виконав законні вимоги військовослужбовця або намагається уникнути проходження контролю на КПП.

  1. В Україні

Зеленський у Мюнхені закликав призначити керівника українського офісу Google

17:20, 17 лютого 2024
У Мюнхені Президент зустрівся з головним виконавчим директором Alphabet і Google.
Зеленський у Мюнхені закликав призначити керівника українського офісу Google
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головним виконавчим директором (CEO) Alphabet Inc. і Google Сундаром Пічаї.

Окрему увагу сторони приділили співпраці України з компанією Google у сфері кібербезпеки. Президент відзначив важливу роль компанії Google і відеохостинга YouTube в боротьбі з російською пропагандою та дезінформацією. Також він закликав призначити керівника українського офісу Google.

«Це стане потужним сигналом для світового бізнесу щодо розвитку співпраці з нашою країною», – сказав він.

Також Зеленський команді Google за допомогу нашій країні з перших днів повномасштабної російської агресії. Зокрема, він відзначив рішення про виділення додаткових $10 млн для підтримання українських стартапів.

Володимир Зеленський також вказав на важливість співпраці Google з Міністерством цифрової трансформації України над застосунком «Дія» та освітнім цифровим проєктом «Мрія».

Джерело фото: president.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Мороз
    Валентин Мороз
    заступник голови Центрального апеляційного господарського суду
  • Борис Плотніцький
    Борис Плотніцький
    голова Західного апеляційного господарського суду
  • Віталій Щавінський
    Віталій Щавінський
    заступник голови Київського окружного адміністративного суду