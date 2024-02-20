Болгария задерживает поставки 100 бронетранспортеров Украине: какая причина

В Министерстве обороны Болгарии объясняют, что задержка произошла из-за того, что страна уточняла, могут ли союзники по НАТО профинансировать транспортировку БТРов.

Болгария задерживает поставки 100 бронетранспортеров украинской армии, поскольку минобороны просит НАТО покрыть расходы на транспортировку. Об этом сообщает Euractiv.

"Болгария может помочь, но это не происходит необходимыми темпами, и я надеюсь, что ситуация улучшится. Мы проголосовали за решение о бронетранспортерах почти три месяца назад, но через три месяца мы не можем перевезти сотню БТРов из Софии в Русе (город на реке Дунай) на северо-востоке Болгарии)", - сказал депутат Ивайло Мирчев от правящей коалиции.

По словам министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, задержка со снабжением произошла из-за того, что страна уточняла, могут ли союзники по НАТО профинансировать транспортировку БТРов.

"Это не элементарная транспортная операция, в ней должно быть задействовано большое количество поездов", – сказал Тагарев.

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