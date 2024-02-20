Болгария задерживает поставки 100 бронетранспортеров Украине: какая причина

Болгария задерживает поставки 100 бронетранспортеров украинской армии, поскольку минобороны просит НАТО покрыть расходы на транспортировку. Об этом сообщает Euractiv.
"Болгария может помочь, но это не происходит необходимыми темпами, и я надеюсь, что ситуация улучшится. Мы проголосовали за решение о бронетранспортерах почти три месяца назад, но через три месяца мы не можем перевезти сотню БТРов из Софии в Русе (город на реке Дунай) на северо-востоке Болгарии)", - сказал депутат Ивайло Мирчев от правящей коалиции.
По словам министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, задержка со снабжением произошла из-за того, что страна уточняла, могут ли союзники по НАТО профинансировать транспортировку БТРов.
"Это не элементарная транспортная операция, в ней должно быть задействовано большое количество поездов", – сказал Тагарев.
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