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Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів Україні: яка причина

10:58, 20 лютого 2024
У Міністерстві оборони Болгарії пояснюють, що затримка сталася через те, що країна уточнювала, чи можуть союзники по НАТО профінансувати транспортування БТРів.
Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів Україні: яка причина
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Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів для української армії, оскільки міноборони просить НАТО покрити витрати на транспортування. Про це інформує Euractiv.

"Болгарія може допомогти, але це не відбувається необхідними темпами, і я сподіваюся, що ситуація покращиться. Ми проголосували за рішення про бронетранспортери майже три місяці тому, але за три місяці ми не можемо перевезти сотню БТРів з Софії до Русе (місто на річці Дунай на північному сході Болгарії)", -  сказав депутат Івайло Мірчев від правлячої коаліції.

За словами міністра оборони Болгарії Тодора Тагарева, затримка з постачанням сталася через те, що країна уточнювала, чи можуть союзники по НАТО профінансувати транспортування БТРів.

"Це не елементарна транспортна операція, у ній має бути задіяна велика кількість потягів", - сказав Тагарев. 

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