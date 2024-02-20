Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів Україні: яка причина

У Міністерстві оборони Болгарії пояснюють, що затримка сталася через те, що країна уточнювала, чи можуть союзники по НАТО профінансувати транспортування БТРів.

Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів для української армії, оскільки міноборони просить НАТО покрити витрати на транспортування. Про це інформує Euractiv.

"Болгарія може допомогти, але це не відбувається необхідними темпами, і я сподіваюся, що ситуація покращиться. Ми проголосували за рішення про бронетранспортери майже три місяці тому, але за три місяці ми не можемо перевезти сотню БТРів з Софії до Русе (місто на річці Дунай на північному сході Болгарії)", - сказав депутат Івайло Мірчев від правлячої коаліції.

За словами міністра оборони Болгарії Тодора Тагарева, затримка з постачанням сталася через те, що країна уточнювала, чи можуть союзники по НАТО профінансувати транспортування БТРів.

"Це не елементарна транспортна операція, у ній має бути задіяна велика кількість потягів", - сказав Тагарев.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.