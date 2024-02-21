Двое судей признаны такими, что не соответствуют занимаемой должности — ВККС

ВККС определила результаты квалификационной оценки шести судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

19 февраля Высшая квалификационная комиссия судей провела собеседования и определила результаты квалификационного оценивания шести судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Ляшко Олег Борисович - Днепропетровский окружной административный суд - отложено

Кошиль Наталья Михайловна - Катеринопольский районный суд Черкасской области - отложено

Сенаторов Владимир Анатольевич – Марьинский районный суд Донецкой области – 535,625 – не соответствует занимаемой должности. Внести представление в Высший совет правосудия об увольнении с занимаемой должности судьи

Бутенко Вадим Алексеевич – Фастовский горрайонный суд Киевской области – 559,5 – не соответствует занимаемой должности. Внести представление в Высший совет правосудия об увольнении с занимаемой должности судьи. В соответствии с частью шестой статьи 84 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» Комиссией будет уведомлен специальный субъект в сфере противодействия коррупции относительно установленных во время собеседования обстоятельств несоблюдения антикоррупционного законодательства

Кравченко Татьяна Николаевна – Звенигородский районный суд Черкасской области – 863,375 – внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности

Борденюк Владимир Васильевич – Святошинский районный суд города Киева – перерыв в рассмотрении вопроса.

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