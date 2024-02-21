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Голова КГС ВС Лариса Рогач про скасування Господарського кодексу і реформу корпоративного управління, відео

Насамперед має значення не те, що передбачено скасувати Господарський кодекс України чи внести зміни до нього, а те, що закладається у ці процеси: чи є скасування цього Кодексу самоціллю, чи воно спрямоване на вирішення проблем, які існують у державі.

Військово-лікарська комісія при ТЦК для військовозобов’язаних не повинна бути формальною: рішення суду

Проблеми громадян зі станом здоров’я мають бути ретельно досліджені медичними спеціалістами ВЛК .

Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не підлягає апеляційному оскарженню, - Верховний Суд

Верховний Суд підкреслив, що перевірці в апеляційній інстанції підлягають лише ухвали слідчого судді, які пов'язані з можливістю істотного обмеження прав, свобод та інтересів особи або мають вирішальне значення для руху досудового розслідування чи кримінального провадження в цілому.

Прокурор наполягав на екстрадиції за запитом рф особи для притягнення до кримінальної відповідальності, - що вирішив Верховний Суд

У касаційній скарзі на рішення суду, яким було фактично скасовано задоволення запиту рф на екстрадицію особи, прокурор стверджував, що судом було проігноровано чинність для України Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року.

Кандидат на голову НАЗК Артем Хаванов пояснив, як суд позбавив його прав за керування авто у стані сп’яніння, та чому теща купила Porsche Macan

Уповноважений з антикорупційної діяльності Укрексімбанку Артем Хаванов під час співбесіди розповів про ситуацію із позбавленням прав за керування авто у стані сп’яніння, а також відповів, навіщо тещі Subaru Forester і Porsche Macan.

  1. В Україні

Двох суддів визнано такими, що не відповідають займаній посаді — ВККС

10:31, 21 лютого 2024
ВККС визначила результати кваліфікаційного оцінювання шістьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.
Двох суддів визнано такими, що не відповідають займаній посаді — ВККС
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19 лютого Вища кваліфікаційна комісія суддів провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання шістьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Ляшко Олег Борисович - Дніпропетровський окружний адміністративний суд - відкладено

Кошіль Наталія Михайлівна - Катеринопільський районний суд Черкаської області - відкладено

Сенаторов Володимир Анатолійович - Мар’їнський районний суд Донецької області - 535,625 - не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення із займаної посади судді

Бутенко Вадим Олексійович - Фастівський міськрайонний суд Київської області - 559,5 - не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення із займаної посади судді. Відповідно до частини шостої статті 84 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Комісією буде повідомлено спеціальний суб’єкт у сфері протидії корупції щодо встановлених під час співбесіди обставин недотримання антикорупційного законодавства

Кравченко Тетяна Миколаївна - Звенигородський районний суд Черкаської області - 863,375 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про відповідність судді займаній посаді

Борденюк Володимир Васильович - Святошинський районний суд міста Києва - перерва у розгляді питання.

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Голова КГС ВС Лариса Рогач про скасування Господарського кодексу і реформу корпоративного управління, відео
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Голова КГС ВС Лариса Рогач про скасування Господарського кодексу і реформу корпоративного управління, відео
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