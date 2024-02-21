Двох суддів визнано такими, що не відповідають займаній посаді — ВККС

ВККС визначила результати кваліфікаційного оцінювання шістьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

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19 лютого Вища кваліфікаційна комісія суддів провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання шістьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Ляшко Олег Борисович - Дніпропетровський окружний адміністративний суд - відкладено

Кошіль Наталія Михайлівна - Катеринопільський районний суд Черкаської області - відкладено

Сенаторов Володимир Анатолійович - Мар’їнський районний суд Донецької області - 535,625 - не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення із займаної посади судді

Бутенко Вадим Олексійович - Фастівський міськрайонний суд Київської області - 559,5 - не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення із займаної посади судді. Відповідно до частини шостої статті 84 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Комісією буде повідомлено спеціальний суб’єкт у сфері протидії корупції щодо встановлених під час співбесіди обставин недотримання антикорупційного законодавства

Кравченко Тетяна Миколаївна - Звенигородський районний суд Черкаської області - 863,375 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про відповідність судді займаній посаді

Борденюк Володимир Васильович - Святошинський районний суд міста Києва - перерва у розгляді питання.

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