Северный апелляционный хозяйственный суд сообщил о наличии вакантных должностей

Суд ищет начальников двух отделов, ведущих и главных специалистов, а также секретаря судебного заседания.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Северный апелляционный хозяйственный суд сообщил, что в суде есть несколько вакантных должностей. Об этом говорится в пресс-службе суда.

Среди них:

- начальник отдела учета и бухгалтерской отчетности в составе управления финансового обеспечения и бюджетного планирования*,

- начальник отдела планирования, финансового обеспечения и анализа использования бюджетных средств в составе управления финансового обеспечения и бюджетного планирования*,

- главный специалист (отдел учета и бухгалтерской отчетности)*,

- главный специалист (отдел планирования, финансового обеспечения и анализа использования бюджетных средств)*,

- ведущий специалист (канцелярия)*,

- ведущий консультант (канцелярия),

- главный специалист отдела управления персоналом и антикоррупционного мониторинга*,

- ведущий специалист отдела организационного обеспечения работы суда и рассмотрения обращений*,

- водитель,

- секретарь судебного заседания*.

*В связи с упрощенной процедурой принятия на государственную службу во время военного положения, конкурс на занятие вакантной должности не проводится.

«Резюме просим присылать по официальному электронному адресу суда: [email protected]

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (044) 230-06-51», - сказано в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.