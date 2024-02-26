Північний апеляційний господарський суд повідомив про наявність вакантних посад

Північний апеляційний господарський суд повідомив, що у суді є кілька вакантних посад. Про це йдеться у пресслужбі суду.
Серед них:
- начальника відділу обліку та бухгалтерської звітності у складі управління фінансового забезпечення та бюджетного планування*,
- начальника відділу планування, фінансового забезпечення та аналізу використання бюджетних коштів у складі управління фінансового забезпечення та бюджетного планування*,
- головного спеціаліста (відділ обліку та бухгалтерської звітності)*,
- головного спеціаліста (відділ планування, фінансового забезпечення та аналізу використання бюджетних коштів)*,
- провідного спеціаліста (канцелярія)*,
- провідного консультанта (канцелярія),
- головного спеціаліста відділу управління персоналом та антикорупційного моніторингу*,
- провідного спеціаліста відділу організаційного забезпечення роботи суду та розгляду звернень*,
- водія,
- секретаря судового засідання*.
⠀*У зв’язку зі спрощеною процедурою прийняття на державну службу під час воєнного стану, конкурс на зайняття вакантної посади не проводиться.
«Резюме просимо надсилати на офіційну електронну адресу суду: [email protected]
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 230-06-51», - сказано у повідомленні.
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