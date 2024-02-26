Главнокомандующий ВСУ Сырский готовит два плана для войны, все зависит от помощи США, — Зеленский

От военной помощи США будет зависеть, как ведет себя украинская армия на поле боя.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два плана для войны в зависимости от помощи США. Об этом заявил Gрезидент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

Глава государства отметил, что от военной помощи США будет зависеть, как будет вести себя украинская армия на поле боя.

«Если Киев получит помощь от США, он сможет начать оттеснять Россию назад. Если нет, то придется сосредоточиться только на обороне», - говорится в материале.

Владимир Зеленский также заявил, что без помощи США Украине будет не только трудно одержать новые победы на поле боя, но сложно удерживать оборону в этом году.

«Люди будут готовы, но боеприпасы не будут готовы, бригады не будут готовы… не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы к обороне, к тому, чтобы оставаться сильными. Это будет очень тяжело», - отметил Президент.

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