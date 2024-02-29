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  1. В Украине

Наводила российские ракеты на Харьков и ждала захвата города: СБУ задержала предательницу

12:26, 29 февраля 2024
Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.
Наводила российские ракеты на Харьков и ждала захвата города: СБУ задержала предательницу
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Служба безопасности Украины разоблачила приспешницу России, которая шпионила за Силами обороны в Харькове. Об этом сообщает СБУ.

«Злоумышленница была особенно ценным агентом для врага, поскольку выполняла «контролирующую» функцию для российских спецслужб. В частности, фигурантка выходила на местность и проверяла координаты, которые ей присылали решить», — говорится в сообщении.

Во время доразведки изменница фотографировала «нужные» объекты и обозначала их на картах Google. Затем она пересылала ответный «отчет» через мессенджер.

По данным следствия, в переписках с врагом агент призвала чаще обстреливать Харьков, чтобы нанести городу максимальные разрушения.

Также она надеялась на захват областного центра и его «присоединение» в состав России.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу на начальном этапе ее разведывательной активности. «Это позволило пошагово задокументировать ее преступные действия, задержать и тем самым предотвратить серию ракетных ударов по городу», — добавили в СБУ.

Как установило расследование, фигуранткой является безработная местная жительница, идеологическая сторонница рашизма. В конце 2023 года ее дистанционно завербовал представитель российской разведки.

Злоумышленница пошла на сотрудничество с агрессором, потому что надеялась, что в случае захвата Харькова получит «должность» в оккупационной администрации России.

Во время обысков у женщины был обнаружен телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу российской спецслужбы.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

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