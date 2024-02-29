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Наводила російські ракети на Харків і чекала на захоплення міста: СБУ затримала зрадницю

12:26, 29 лютого 2024
Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.
Наводила російські ракети на Харків і чекала на захоплення міста: СБУ затримала зрадницю
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Служба безпеки України викрила поплічницю рф, яка шпигувала за Силами оборони у Харкові. Про це повідомляє СБУ.

«Зловмисниця була особливо цінним агентом для ворога, оскільки виконувала «контролюючу» функцію для російських спецслужб. Зокрема, фігурантка виходила на місцевість та перевіряла координати, які їй надсилали рашисти», — йдеться у повідомленні.

Так, під час дорозвідки зрадниця фотографувала «потрібні» об’єкти та позначала їх на картах Google. Потім вона пересилала відповідний «звіт» через месенджер.

За даними слідства, у листуваннях з ворогом агентка закликала частіше обстрілювати Харків, щоб завдати місту максимальних руйнувань.

Також вона сподівалась на захоплення обласного центру та його «приєднання» до складу рф.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю на початковому етапі її розвідувальної активності. «Це дозволило покроково задокументувати її злочинні дії, затримати і тим самим запобігти серії ракетних ударів по місту», — додали в СБУ.

Як встановило розслідування, фігуранткою є безробітна місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Наприкінці 2023 року її дистанційно завербував представник російської розвідки.

Зловмисниця пішла на співпрацю з агресором, бо сподівалась, що, у разі захоплення Харкова, отримає «посаду» в окупаційній адміністрації рф.

Під час обшуків у жінки виявили телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь російської спецслужби.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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